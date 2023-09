SUD DONEO ODLUKU O KAZNI ZA SERGEJA TRIFUNOVIĆA: Evo koliko će glumac morati da plati nakon PRIVOĐENJA U HRVATSKOJ

Glumac Sergej Trifunović priveden je juče u popodnevnim časovima u Splitu zbog vređanja policajca kao i držanja psa bez nadzora.

Opštinski prekršajni sud u Splitu doneo je odluku i kaznio glumca sa 500 evra novčane kazne.

Pored toga, Sergej će morati dodatno da plati i 50 evra zbog sudskih troškova, prenosi Hina.

Podsetimo, povodom ovoga oglasio se i glumac:

- Još uvek me drndaju, evo me ovde u policiji. Brate, otišao sam da se kupam sa psom, plivali smo u moru, neka luđakinja je to prijavila, pošto se valjda plaši psa. Još mi je rekla da zašto pas nije na povocu, pa kako će biti kad je plivao sa mnom u moru, jeb.. ga ja! I tako mnogo gluposti. Ne mogu sad da govorim više, živci su mi… - rekao je Trifunović za Slobodnu Dalmaciju.

