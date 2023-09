"DOJILA SAM SVOG BRATA"! Čuvena dizajnerka šokirala: Sa 19 godina živela u ugovorenom braku, a do 42. u NEOBIČNOJ zajednici (FOTO)

Poznata dizajnerka gostujući nedavno u podkastu "Not Skinny but Not Fat" Amande Hirš i otkrila je više nego šokantne detalje iz svog života. Izjava Džulije Hart se opravdano dosta komentariše.

Želiš li da čuješ nešto ludo? Dojila sam svog brata! Moja majka mi je rekla: "Već dojiš svoju ćerku, uzmu i njega- i tako sam na kraju dojila brata i ćerku. E, to je ludo", rekla je dizajnerka Džulija Hart (52).

Brat kog je dojila dizajnerka je 23 godine mlađi od nje, zove se Šlomo (29) i samo nekoliko meseci je mlađi od njene ćerke Batševa koja sada ima 30 godina.

Džulija Hart je bila članica ultra-ortodoksne jevrrejske verske zajednice Haredi u Njujorku, koja se protivi modernim praksama i vrednostima. Na kraju je napustila zajednicu 2013. kada je imala 42 godine.

Zvezda "My Unorthodox Lif" uporedila je svoj nekadašnji život sa praksom "dojilja" koja je iščezla u 20. veka, a pod kojom se podrazumevalo angažovanje žene da doji tuđe dete, piše Daily mail.

Dizajnerka sebe zove putnikom kroz vreme jer je poređenje njenog strog života i ovog današnjeg kao prelazak u drugu vremensku dimenziju. Kada ju je autorka podkasta pitala kada je počela da preispituje svoje stavove, rekla je da je "živela u tišini". "Ubedili su me da sam "pogrešna", jer se nisam uklapala sa sistemom", rekla je dizajnerka koja je napisala knjigu "Brazen: My Unorthodox Journey From Long Sleeves to Underwear".

Veliki uticaj na nju imala je njena ćerka Mirjam (23) koja je priznala da je biseksualka. "Kada je ona počela da preispituje sebe, shvatila sam da nisam jedina, da nije greška u meni, već u sistemu", poručila je.

Džulija koja je bila izvršna direktorka Elite Model Management, ispričala je da je 19 godina bila u braku sa "tužnim čovekom" Josefom Hendlerom, u ugovorenom braku. Sa njim ima i sinove Šloma (27) i Arona (15).

Bivšeg muža je opisala i kao ljubaznog muškarca i znatno bolju osobu od njenog drugog bivšeg muža za koga se udala 2020. godine.

"Muškarac za kog sam bila prisiljena da se udam je mnogo bolji čovek od onoga koga sam ja odabrala, zamislite to", rekla je, piše Page six.

