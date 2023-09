TEŠKO JE ZNATI DA LI JE ON SVESTAN ILI NE: Supruga Brusa Vilisa otkrila u kakvom je stanju njen suprug i JEDVA SUZDRŽALA SUZE FOTO

Supruga slavnog glumca Brusa Vilisa Ema Heming Vilis gostovala je u emisiji "Topday" gde je pričala o svom mužu i njegovoj borbi sa frontotemporalnom demencijom, koja mu je dijagnostikovana ranije ove godine i koja izaziva promene ponašanja, ličnosti i govora. Tokom emotivnog intervjua jedva je uspela da se ne rasplače.

Na pitanje kako je sada Brus Vilis Ema Heming Vilis odgovorila je: "Ono što vremenom učim jeste da je demencija teška. Teško je osobi sa tom dijagnozom. Teško je i porodici. I to nije ništa drugačije za Brusa, mene ili naše ćerke. A kada kažu da je to porodična bolest, zaista su u pravu", rekla je.

Par ima ćerke Mejbel i Evelin, a Brus Vilis sa bivšom suprugom Demi Mur ima Rumer, Skaut i Talulu.

Ema je zatim govorila kako je ćerkama saopštila da njihov otac boluje od demencije.

"Mi smo veoma otvorena i iskrena porodica. I najvažnije je bilo da im objasnim šta ta bolest predstavlja, sa medicinskog aspketa. Važno je bilo da im kažem o čemu se radi, jer ne treba da postoji bilo kakva stigma vezana za dijagnozu njhovog oca ili bilo koji oblik demencije", poručila je.

Usledilo je pitanje da li je Brus Vilis svestan svog zdravstvenog stanja. "Teško je znati", glasio je odgovor.

Ema je dodala da je saznanje dijagnoze bio za nju i prokletstvo i blagoslov: "Nekako konačno shvatiš šta se događa pa možeš to i da prihvatiš. To situaciju ne čini ništa manje bolnom, sali jednostavno to prihvatiš i znaš šta je Brusu, pa je malo lakše".

Supruga Brusa Vilisa želela je i da ovo istakne: "Toliko se lepih stvari događa u našim životima. Samo mi je jako važno da malo udaljim pogled sa žalosti i tuge kako bih mogla da vidim šta nam se sve dešava".

Ema želi da je smatraju partnerkom Brusa Vilisa, ne njegovom negovateljicom. Naglasila je da on njihove ćerke uči divnim stvarima: "Iskreno, on je dar koji nastavlja da daje: ljubav, strpljenje, otpornost, toliko toga. On uči mene i našu porodicu. Ovde sam i radim ovo ne zato što je ovo moja zona komfora već je ovo odraz njegove moći".

Izjavila je da njihove ćerke zbog svega postaju još bolje osobe, sigurna je da bi one svakako izrasle u sjajne ljude, ali da ih očeva borba uči koliko je važno voleti druge i brinuti o njima, piše Daily mail.

