"U TOJ VEZI NIJE BILO INTIMNIH ODNOSA": Bivša devojka Kanjea Vesta žestoko udarila na njegovu MUŠKOST! Bio je jedino dobar za OVO

Dok Kanje Vest i njegova ‘supruga‘ Bjanka Ćensori svojim modnim odabirima privlače pažnju javnosti, sada se oglasila njegova bivša devojka Džulija Foks s kojom je reper izlazio kratko na početku prošle godine.

Italijansko-američka glumica i model (33) rekla je da „nije bilo nikakvog seksa” u njenoj vezi s Kanjeom.

foto: Andrea RENAULT / AFP / Profimedia

Kontroverzni reper i Džulija prvi put su viđeni zajedno mesecima nakon što je on prekinuo s bivšom suprugom, rijaliti zvezdom Kim Kardašijan. Punili su naslovnice zbog svojih usklađenih modnih kombinacija.

Džulija, koja uskoro objavljuje svoje memoare, u knjizi govori o seksualnim odnosima, ali ne spominje Kanjea. U intervjuu za New York Times, Džuliju su pitali o tim detaljima koje je uključila i zašto ne opisuje seksualni odnos s Kanjeom.

foto: Profimedia

„Jer ga nije bilo. Nije se radilo o tome”, odgovorila je.

Tokom njihove romanse, Džulija je dobila od partnera Hermès Birkin torbicu za koju je izjavila da ju je zadržala nakon raskida.

Ranije su Džulija i još jedna Kanjeova bivša, Amber Rouz, raspravljale o vezi s problematičnim reperom u epizodi Džulijinog podkasta „Zabranjeno voće”. Raspravljale su o svojim „Pepeljuga trenucima” dok su bile s Kanjeom i da su bile „bačene morskim psima”.

foto: Profimedia

Tvrde da Kanje ima tendenciju obasipati ljubavlju (eng. love bombing) svoje nove devojke s ciljem da bi time imao uticaj na njih.

Džulija je s Kanjeom bila 6 nedelja u 2022., dok je Amber imala dvogodišnju romansu od 2008. do 2010. Obe veze su pozitivno uticale na karijere Džulije i Amber tako što su ih globalno proslavile preko noći.

foto: Rachpoot / INSTAR Images / Profimedia

U podkastu je Amber rekla da se ne srami svoje veze s Kanjeom jer je veliki deo razloga zašto je postala poznata.

„Na početku, bila sam obična devojka i onda odjednom bih sama šetala i paparaci bi me pratili okolo dok sam sama, a ja bih rekla ‘Nisam poznata, on nije sa mnom. Ne morate me pratiti‘”, prisećala se Amber. Tako iznenadnu slavu Amber je uporedila s „bacanjem među morske pse”.

foto: Profimedia

Razgovarale su i o Kanjeovom ponašanju.

„Uvek je bio isti”, rekla je Džulija, ali dodala da je njegovo ponašanje postajalo „sve ekstremnije”.

„Imam osećaj da je uvek imao uzvišene snove, gurao je granice – ako mu kažeš ne, naći će način da dobije da”, objasnila je Džulija.

foto: Kristin Callahan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Amber se prisetila kako je 2008. godine bila pratnja Kanjeu na dodeli Gremija zbog čega je morala otići u šoping kako bi kupila haljinu.

„Nisam mogla verovati, plakala sam u garderoberu. Bila sam tako šokirana jer sam bila jako siromašna celi svoj život...”, otkrila je.

foto: Profimedia

Obe su se složile da je njihova „bajka” s Vestom zapravo bila klasični „love bombing”.

Podsećamo, Kanje Vesti je počeo da izlazi s Kim Kardašijan 2012., a par se venčao 2012. i imaju četvero dece, ćerku Nor (9) i Čikago (5) te sinove Psalma (3) i Sejnta (7).

foto: Profimedia

Kim je zatražila razvod od Vesta 2021., navodeći nepomirljive razlike.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)