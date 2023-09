PRVI MUŽ ME DROGIRAO, NAPASTVOVAO I HTEO DA ME PRODA ARAPIMA Filmska ikona do detalja opisala MRAČNU i POTRESNU STRANU svog života

Glumica Džoan Kolins je otvorila dušu u dokumentarnom filmu "Ovo je Džoan Kolins" i otkrila mračne tajne iz svog privatnog života i time ostavila publiku bez teksta.

Ona je nama najpoznatija kao zlobnica Aleksis iz serije "Dinastija" koja je bila veoma popularna na ovim prostorima.

Kolins je počela da dobija filmske uloge od 17 godine, napuštajući Kraljevsku akademiju dramskih umetnosti i brzo je počela da zarađuje do 300 funti nedeljno. Međutim, njen otac Džozef Kolins koji je bio uspešan pozorišni agent i nije bio impresioniran njenim izborom karijere.

- Nije želeo da budem u šoubizu jer je znao zamke - prisetila se Kolins, a prenosi Daily mail.

- Završićeš do 23, a muškarci su tako pohlepni - rekao joj je otac.

Nažalost, to nije bilo daleko od istine jer nakon što je glumila buntovnu tinejdžerku u "I Believe in You", Džoan je upoznala svog prvog supruga Maksvela Rida za kojeg tvrdi da ju je drogirao i silovao.

- On je imao 31 godinu, a ja sam bila 17-godišnja devica. Drogirao me dok smo bili u njegovoj kući i usred noći sam došla sebi, probudila sam se u njegovoj dnevnoj sobi dok se seksao sa mnom. Tih bi dana moja majka rekla da sam "iskorištena". Sada to zovemo silovanje na sastanku - rekla je Kolins.

Priznala je da se nakon toga za njega udala samo zbog srama.

- Da nisam bila tako nevina po pitanju seksa i toga kako bi stvari trebale da budu, ne bih to učinila, ali imala sam jak osećaj krivice, pa sam to ipak učinila. Medeni mesec je bio čisti fijasko. Spolja smo izgledali srećno, a zapravo sam bila jadna - dodala je glumica.

Tvrdi da je Maksvel kasnije pokušao da je proda starijim muškarcima i šeiku za seks za jednu noć po ceni od 10.000 funti. S Maksvelom je bila u braku četiri godine. Nakon četiri godine braka Džoan je zatražila razvod od Rida, a on je za kraj od nje tražio da mu ona plaća 950 funti mesečno jer je smatrao da ju je on "otkrio". Glumica tvrdi da ju je taj brak koštao oko dva miliona funti.

Kad je shvatio da njihovom braku nema spasa, zahtevao je da mu da sav novac i vrati nakit koji joj je kupio.

- Dala sam mu sve, samo da me pusti na miru - rekla je glumica.

Njihova brakorazvodna parnica trajala je čak tri godine.

Neposredno pred smrt, 1974 godine, Rid se žalio da živi u siromaštvu dok je Džoan, za koju je tvrdio da ju je on pretvorio u zvezdu, ne zna šta bi sa novcem.

Nakon što se razvela od Ridsa, bacila se u holivudski život, partijajući sa Merilin Monro u domu Džena Kelija. Monro je upozorila na "vukove" u Holivudu i da pogotovo izbegava Derila Zanuka.

Nakon što je upozorena na Zanuka, glumica se prisetila kako je "jurio po hodniku" i "pribio uz zid".

- Prikovao me kao bubu za dasku i rekao: "Treba ti pravi muškarac dušo, pravi muškarac" - ispričala je.

- Srećom, šminker je prošao hodnikom i uspela sam da pobegnem - dodala je Džoan.

U u drugi brak je stupila 1963. godine sa britanskom pop zvezdom i poznatim ženskarošem Entonijem Njulijem, ocem njeno dvoje dece Tare i Aleksandera. Međutim brak se raspao nakon 6 godina.

No ni prvi ni drugi razvod nije zaustavio Džoan jer se udala po treći put za šefa izdavačke kuće Bitlsa "Apple", Rona Kasa 1972. godine sa kojim ima ćerku Keti. No ni ova porodična idila nije dugo trajala jer je njihova ćerka bila teško povređena nakon što je udario automobil.

- Rekli su mi da će umreti i dugo je bila u komi. Ketina nesreća bila je najgora stvar koja mi se ikada dogodila - rekla je glumica.

Nakon što se Keti oporavila, Džoan je saznala da je porodica gotovo bankrotirala i tada se razvela od Kasa 1983. godine, a na zabavi je upoznala svog četvrtog supruga, skandinavskog pevača Pitera Holma.

Džoan, tada na vrhuncu svoje slave kao Aleksis u TV sapunici "Dinastija", rekla je da misli da je Holm šarmantan, otvoren i iskren no izgleda je to bila još jedna zamka u koju je Kolins upala. Venčali su se 1985. godine, ali prema Kolins, Piter je mnogo kontrolisao. Par se razišao 1987. godine.

Konačno, Džoan se prisetila kako je upoznala i udala se za petog supruga Persija Gibsona 32 godine mlađeg od nje 2000. godine kada je on vodio pozorišnu predstavu u kojoj je glumila.

- Bilo je vrtoglavo, bilo je fantastično i Persi i ja smo se ludo zaljubili. Napokon sam pronašla svoju pravu srodnu dušu. I moj muž je zauvek - rekla je sa osmehom Kolins.

- Znam da sam imala srećan život, ali sam takođe imala svoj pošten deo katastrofa i nesreća. Bilo je jadnih, užasnih razvoda, užasne situacije kada mi je ćerka zamalo umrla, bankrota, gotovo da nisam dobila nikakav glumački posao. Ali ko želi stvarnost? Toga u današnjem svetu već ima previše, to nije ono što javnost plaća – zaključila je Džoan Kolins tada.

