MOGAO SAM DA UMREM BOLESTAN, NIJE BILA UZ MENE Isplivao stari intervju problematičnog sina pevačice Šer: Ignorisala je moju BOLEST

Brojne porodične tajne slavne pevačice isplivajaju na površinu.

Saznalo se prvo da je organizovala otmicu svog sina da bi ga sprečila da se pomiri sa suprugom i ode na rehablitaciju, kako je izjavila njena bivša snaja, a onda je na videlo dopeo intervju u kojom je upravo taj sin optužuje da ga je zanemarivala. Ima i oprečnih priča od onih da je Šer jedino želela da zaštiti svog naslednika do onih da mu nije pružala svu podršku.

foto: PHOTOlink / Everett / Profimedia

Elajdža Blu Alman kog je Šer dobila sa pokojnim suprugom Gregom Almanom, rekao je za Daily mail da se vratio na odvikanje od narkotika, a u nedavno otkrivenom intervjuu govorio je o svojoj majci.

"Mislim da je bitka kroz koju sam prošao u poslednjih nekoliko godina u Nemačkoj bila velika stvar za moju porodicu koja je morala to da prihvati i da se nosi sa time", rekao je sin slavne Šer.

foto: Profimedia

Taj intervju datira iz 2014. a Eladža danas ima 47 godina. Pričao je kako se tada borio sa lajmskom bolešću i da je to moglo da ga košta života.

foto: Profimedia

"Mojoj majci je bilo vrlo teško da to prihvati. Siguran sam da je vrlo neprijatno i teško podneti kada se neko razboli i možeš da ga izgubiš. Ali rekao bih da ipak morate da se izborite sa time i budite uz tu osobu na svakom koraku njene borbe", poručio je.

Na pitanje da li mu je majka tada pružala emotivnu podršku, odgovorio je: "To nije jedna od njenih jačih strana", pa je nastavio: "Dugo smo imali takvu dinamiku, pa bi se moglo očekivati tako nešto. Međutim, to ne znači da mi uopšte nije bila podrška, što jeste. Ali u toj ljutoj hladnoći u kojoj stvarno ne znaš hoćeš li se sutra probuditi i biti živ ili ne, treba ti podrška svih. Potrebne su vam velike količine. Apsolutno ti treba bezuslovna roditeljska ljubav u tim mračnim satima".

foto: PRofimedia

Elajdža je poručio da je njegova majka dugo ignorisala da je on bio bolestan. "Dugi niz godina smatralo se da je to imaginarno – jer je to jednostavno bilo lakše", rekao je.

foto: Scott Kirkland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šer ima i sina Čeza Bona kog je dobila sa Sonijem Bonom i koji se rodio kao Čestiti. Pre 14 godina izjavio je da želi da promeni pol, a 2011. govorio je o tome u emisiji Opre Vinfri. Pisalo se da je želeo da operacija bude sprovedena u Beogradu.

foto: Profimedia

Ovaj pisac, glumac i aktvista rekao je jednom prilikom da je njegova majka u početku teško prihvatala njegovu odluku, ali da ga je kasnije u potpunosti podržala. Sada živi ispunjen život kao muškarac.

(Kurir.rs/BlicŽena)