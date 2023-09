SLAVNA GLUMICA ABORTIRALA U TAJNOSTI: "Želela sam da sačuvam karijeru i NIJE ME SRAMOTA" Lekarima dala LAŽNO IME

Američka glumica Keri Vošington (46) uskoro će objaviti memoare pod nazivom "Thicker Than Water", u kojima se prisetila svojih 20-ih i teških trenutaka.

U memoarima je po prvi put progovorila o odluci da abortira kada je bila u 20-im godinama i kad je tek počela s karijerom. Rekla je i kako je sve to držala u tajnosti jer nije htela da naškodi svom radu. Keri je ispričala kako je nakon filma "Save the Last Dance", u kom je glumila 2001, neplanirano zatrudnela. Njena odluka da aboritra nije joj bila laka i zbog nje je osećala stid, ali je tada osećala da to mora da uradi.

Dodala je i kako je lekarima dala lažno ime jer nije htela da to utiče na njenu glumačku karijeru.

- Jednostavno ne želim da moj abortus bude na listi stvari kojih se stidim. Ova je priča imala toliko veze s mojim razumevanjem sebe i sveta dok se moja karijera razvijala. Nalazimo se u trenutku kada je jako važno govoriti istinu o našim reproduktivnim izborima jer nam se neki od tih izbora oduzimaju - rekla je glumica za People, pa dodala:

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

