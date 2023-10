MISLILA JE DA JE NADMEN, A ONDA JU JE OSVOJIO: Naš glumački par je 7 godina u braku, a ovako je počela njihova LJUBAVNA PRIČA FOTO

Par važi za jedan od najskladnijih na domaćoj glumačkoj sceni i mnogima su inspiracija kakav odnos treba da bude. Kruna skladnog braka Petra Benčine i Tamare Dragičević svakako su mališani Staša i Lazar, ali malo je poznato kako je uopšte i počela njihova ljubavna priča.

Glumica je jednom prilikom otkrila da joj je u početku bilo veoma neprijatno da toliko šeta sa Petrom jer je postala svesna toga da joj se sviđa tek kada je otkrila da se ona sviđa njemu. Simpatije su vremenom postale obostrane, a i Benčina nije odustajao, uprkos stidljivosti Dragičevićeve.

foto: Printscreen Instagram

Na početku baš nisu kliknuli jedno na drugo, ali s vremenom ljubav je bila sve jača i jača. Kada su se bolje upoznali, znali su da je to ljubav za ceo život.

- Pomislila sam kako je nadmen - pričala je ranije kroz osmeh Tamara o tome šta joj je prolazilo kroz glavu kada je prvi put videla Benčinu.

- Petar mi nije bio simpatija dok nisam shvatila da sam ja njemu simpatija. Bilo ga je odjednom „mnogo”. Mi sa klase smo išli negde i onda je stalno sa nama on išao. Sedeo je pored mene, a kada sam osvestila da mu sviđam, shvatila sam da nije ni on loš (smeh). Desila nam se jedna zanimljiva situacija nakon jednog kastinga. Završili smo kasting i krenuli kućama zajedno, bilo je leto i 40 stepeni - prisećala se ona.

foto: Nemanja Nikolić

- Šetali smo, pa smo seli na piće, a ja sve vreme razmišljam zašto šetamo toliko. Zaista nije bilo nikakvo muvanje. Kod Brankovog mosta smo se rastali i već mi je bilo neprijatno što sam toliko šetala. Samo sam se mami poverila, a nisam ni znala da mi se sviđa. Ja sam se tada njemu svidela - objasnila je Tamara u emisiji “Balkanskom ulicom”, pa se osvrnula i na prvi poljubac.

- Prvi put smo se poljubili na Novom Beogradu, a zaprosio me je na moru. Mislili smo da svadba neće nadmašiti veridbu. Nisam mogla da zamislim klasičnu, tradicionalnu svadbu u kojoj sam ja u glavnoj ulozi, iako nemam ništa protiv njih, ali na svojoj bih sigurno bila nervozna i ne bih uživala. Jedna opcija bila je da to bude baš intiman čin, samo mi i kumovi, a druga je bila ova, moje venčanje iz snova: plaža, more, muzika i dragi ljudi - ispričala je Tamara.

foto: Instagram

Podsetimo, dok su svojevremeno plovili čamcem oko ostrva Korčula u Hrvatskoj, Benčina je u jednom momentu kleknuo, izvadio prsten i zaprosio je. Šokirana glumica je jedva izgovorila “da”. Tamara i Petar su 2016. godine stali na ludi kamen. Prema glumičinoj želji, venčanje je bilo organizovano na Adi Bojani, uz prisustvo porodice i najbližih prijatelja.

Petar se prisetio i veridbe sa Tamarom Dragičević sa kojom je kasnije tokom braka dobio i dvoje dece, ćerku i sina. Petar je iskreno ispričao i da je, kada se zaljubio u Tamaru, insistirao da ostaju do jutra, te da zajedno dočekuju i zoru.

foto: Printscreen/Instagram

- Pa da, bile su zore, te beogradske, ali nisu bile u kafani. Mislim da sam dočekao najlepšu zoru na moru, posle veridbe. To je stavrno bilo neverovatno. Tu su bili, nekako najbliži ljudi koji su u tom trenutku mogli da dođu. Došli su tajno da iznenadimo Tamaru. To je jedno malo mesto koje jedino što ima je jedan restoran koji ima fenomenalnu hranu, potpuno je odvojeno od ostatka sveta i od toga dela primorja. Tu se može doći samo vodom. Ne zna se koliko smo popili vina, koliko smo pevali i kiša je padala, smenila su se sva godišnja doba, svanulo je, ludilo je bilo. To je stvarno nešto nezaboravno i sećam se kao da je juče bilo - ispričao je Petar.

foto: Dragan Kadić

S obzirom na to da danas ima mnogo onih koji brigu o deci prepuštaju suprugama, te da uvek imaju izgovore da su zauzeti poslom, Petar kaže da on nije takav.

- Nisam taj i mislim da to nije normalno. To da prepuštaju, jedino ako kod kuće imaju neku farmu... Ne znam. Sa decom to nije naivna stvar, traži vreme. Mislim da je to neko osećanje kojim se vodiš, imaš potrebu. Oni mene uveseljavaju, to mi je najdragocenije vreme, privilegija, tako da to nazovem. Čuo sam to, znam da ima tih, kao na poslu sam... - istakao je tada Petar.

(Kurir.rs/Blic)