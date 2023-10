POVREDITI ŽENU BILO BI KAO UDARITI NOGOM U STOMAK SVOJE MAJKE! Žerar Depardje u OTVORENOM PISMU: Ove optužbe me UNIŠTAVAJU!

Francuski glumac Žerar Depardje insistirao je danas u otvorenom pismu koje je uputio francuskom listu Le Figaro da nije silovatelj i predator, odgovarajući time na optužbe da je seksualno zlostavljao više žena.

Žerar Depardje naglasio je da su ga neprijatelji izložili medijskom ličnu. Najmanje 13 žena prijavilo ga je za seksualno nasilje nakon što ga je za silovanje optužila glumica Šarlot Arnould.

Istraživačka novinarska stranica Mediapart sa sedištem u Parizu objavila je dosije sa navodima protiv njega, optužujući Depardjea da "redovno lovi žrtve", tokom snimanja (nasilje se navodno desilo i dok se rdilo na "Marseille",Netfliksovoj kriminalističkoj drami).

Glumac oštro odbacuje sve tvrdnje, uključujući i onu da je silovao Arnould u svojoj vili u Parizu.

- Nikada, nikada nisam zlostavljao ženu. Povrediti ženu bilo bi za mene kao udariti nogom u stomak svoje majke - napisao je Žerar Depardje i napomenuo da je odlučio da progovori jer su feministički protesti redovno prekidali njegov poslednji nastup.

- Sve ovo utiče na mene. Još gore, uništava me - dodao je pa rekao da je Arnould, koju poznaje otkada je bila devojčica, pristala na seksualne odnose sa njim.

- Među nama nije bilo ni stege, ni nasilja, ni protivljenja - napisao je u pismu gde se navodi da je Arnould bila ljuta jer je on odbio da ona nastupi na pozornici sa njim.

Žerar Depardje je poručio da njegovo često opijanje može da bude šokantno, ali da on nije ni silovatelj ni predator.

Šarlot Arnould odrekla se svog zakonskog prava na anonimnost krajem 2021., u znak protesta zbog dugog trajanja istrage, koja je započeta nakon što je Žerar Depardje optužen za silovanje i seksualni napad. U roku od nekoliko dana od podizanja optužnice, on se vratio snimanju policijske drame "Maigret And The Dead Girl".

Postoji snimak na kojem je prikazan seksualni čin između njega i glumice, sve se dešavalo u avgustu 2018. i prema njenim rečima, radilo se o silovanju.

- Osim tužbe Šarlot Arnould, prikupili smo 13 iskaza žena koje kažu da su bile podvrgnute seksualno neprikladnim gestama ili ponudama slavnog glumca - navodi se u saopštenju Mediapart, piše Daily mail.

