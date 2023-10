ZA NJU JE TO BILA VELIKA TRAUMA: Adelin partner progovorio o teškom detinjstvu i svojoj borbi za GOLI ŽIVOT! "Bežao sam od METAKA"

Rič Pol nije uvek živeo san, piše People. Otkrio je to sam osnivač i izvršni direktor Klutch Sports Groupa poznat i kao jedan od najmoćnijih svetskih sportskih agenata, desna ruka LeBrona Džejmsa i životni partner superzvezde Adele, u intervjuu uoči svoje knjige "Lucky Me: A Memoir of Changing the Odds", koja izlazi 10. oktobra.

"Srećan sam u svim aspektima svog života. Uvek sam bio neko ko nikad nije dopuštao da me situacija obeshrabri", kazao je Pol (41), za People.

Odrastao je u delu Klivlenda koji je u 80-ima i 90-ima bio preplavljen kriminalom i svi izgledi su bili ozbiljno protiv njega. U svojim memoarima Pol opisuje duboku traumu zbog majke koja se borila sa zavisnošću o drogama i ponekad se danima nije vraćala kući.

"Izgradio sam zid kao dete, kako bih shvatio da moram ići napred, znajući da mama neće biti tu. Kao, mama se ne vraća kući. Ta situacija bila mi je jedna od najtežih stvari za ponovno preživljavanje i pisanje o njoj", otkrio je.

Nije bilo lako živeti ni sa već rutinskim izbegavanjem pucnjave između zaraćenih suseda ili bežanjima kojima je spašavao goli život nakon što bi odneo pobedu u igri s kockama.

"Stvar je u tome, da zapravo nikad nisam bio dete", zaključio je Pol. Taj osećaj i dubina njegove traume iz detinjstva ono je što je, kako kaže, najviše dirnulo njegovu partnerku Adel, s kojom je više od dve godine.

foto: Profimedia

"Bilo je vrlo emotivno. Mislim da ju je puno toga pogodilo. Da, bilo je to teško za nju", prepričao je reakciju zvezde na njegovu knjigu. I Adel (35) u prošlosti je otvoreno govorila o svojim problemima iz detinjstva. Odrastajući između Totenhama i Brikstona u Londonu, teško je doživela gubitak svog voljenog deke, koji je umro od raka kada je imala samo 10 godina. Takođe, njen otac, Mark Evans, nestao je iz njenog života, da bi se ponovo pojavio tek kada je njena karijera počela.

foto: Profimedia

"Htjela sam da se vratim svom tati i kažem mu: ‘Ti si razlog što to još nisam učinila‘. On je bio razlog zbog kojeg nisam u potpunosti shvatila šta znači biti u odnosu punom ljubavi s nekim", otkrila je nakon smrti svog oca pevačica. Rič Pol pak zasluge pripisuje svom pokojnom ocu, Riču Polu Sr., što je napravio pozitivnu promenu u njegovom životu i naučio ga veštinama kako ne samo preživeti svoje teško detinjstvo, već i napredovati u uspešnom svetu u kojem se danas nalazi.

"Imao sam sjajan primer toga šta bi čovek trebao biti i šta bi trebao raditi. Naučio me šta je radna etika, šta upornost. Gledao sam svog tatu kako se igra kontrolora vazdušnog prometa u zajednici koja je bila poput rata pomešanog s tornadom, ali ponekad nam je bio i piknik. Bio je moj heroj u tom pogledu", ispričao je Pol o svom tati, koji je vodio lokalnu prodavnicu.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)