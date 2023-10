NAJKRAĆI BRAK U ISTORIJI HOLIVUDA! Britni iznela detalje svog kontroverznog venčanja: OLEŠILI SMO SE od alkohola (FOTO)

Pevačica Britni Spirs (41) progovorila je o svom braku sa Džejsonom Aleksanderom koji je trajao samo 55 dana. U memoarima 'The Woman in Me' piše o njihovom venčanju 2004. godine u Las Vegasu tokom kojeg su oboje bili pijani, prenosi Time.

- On i ja smo se 'ubili' od alkohola. Ni ne sećam se te noći uopšte, ali ono što sam složila u glavi je to da smo šetali hotelom i ostali budni do kasno gledajući filmove. Onda sam ja imala odličnu ideju da odemo u kapelicu u tri ujutro - tvrdi Britni. Dodala je i kako se nisu venčali jer su bili zaljubljeni jedno u drugo, nego da im je jednostavno bilo dosadno.

foto: Profimedia

- Ljudi su me pitali jesam li ga volela. Da budem jasna: on i ja nismo bili zaljubljeni. Iskreno, bila sam jako pijana i verovatno mi je, u uopštenom smislu u tom periodu mog života, bilo jako dosadno - piše pevačica.

Od početka taj brak nisu shvatali ozbiljno, ali zato njena porodica jeste. Kako tvrdi Britni, bili su jako razočarani i potrudili su se da joj to i pokažu.

- Napravili su preveliku frku od nevine zabave. Svako ima drugačije viđenje o tome, ali ja taj brak nisam shvatala ozbiljno. Mislila sam da je venčanje u Vegasu nešto što ljudi rade kada žele da se zezaju. Onda je došla moja porodica i ponašala se kao da sam započela Treći svetski rat. Plakala sam ostatak vremena u Las Vegasu - govori. Tada je shvatila koliko ju je zapravo njena porodica htela kontrolsati.

foto: Profimedia

"Postalo im je jako bitno da imaju uvid u sve što radim".

Brak između nje i Aleksandera je bio poništen, a svako je otišao svojim putem. Nisu se ni videli sve do 2022. godine kad je Džejson pokušao da upadne na njeno venčanje s bivšim suprugom Semom Asgarijem. Džejson je tada optužen za neovlašćen ulazak na posed, uhođenje i napad.

foto: TMZ / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

On je ranije progovorio o njihovom braku za ABC News. Tvrdio je kako je u Vegas došao njenim privatnim avionom. Takođe je dodao kako je Britni na ideju o braku došla nakon što su se 'zajedno drogirali'. Britni je rekla kako nikad nije imala osećanja prema njemu, ali je Aleksander priznao da je bio zaljubljen.

foto: Profimedia

- Pratio sam svoje emocije. Bio sam zaljubljen u nju i mislim da se i ona tako osećala - rekao je tada pa dodao da je potpisao papire za poništenje braka samo zato jer je mislio da će se vratiti jedno drugome. Međutim, nekoliko meseci nakon venčanja sa Džejsonom, Britni se udala za Kevina Federlajna, s kojim ima dvoje dece.

foto: Profimedia

Spirs i Federlajn bili su u braku do 2007. godine. Nedavno se razvela i od Sema Asgarija, posle godinu dana braka.

