ON I NJEGOVA SUPRUGA ŽELE SAMO JEDNO: Evo kako je Timberlejk reagovao nakon što je Britni otkrila da je ABORTIRALA njihovo dete

Čuvena pevačica Britni Spirs je u memorima "The women in me", koji će biti objavljeni 24.oktobra, pričala o brojnim nepoznatim detaljima iz svog života. Važan deo knjige posvećen je njenoj vezi sa Džastinom Timberlejkom. Muzička zvezda otkrila je da je abortirala njihovo dete kao i da joj je on bio neveran. Kako u jeku takvih tvrdnji reaguje pevač i glumac?

Veza Britni Spirs i Džastina Timberlejka je među najpraćenijim vezama poznatih ličnosti zato ni ne čudi što više godina nakon njihovog raskida zanima javnost. Ali po rečima izvora, pevača ta tema više ne interesuje.

"Timberlejk je fokusiran na svoju porodicu i ne želi da se bavi memoarima Britni Spirs. Poslednjih godina pokušao je da podrži Britni, ali sa distance", tvrdi izvor za Entertainment Tonight.

Džastin Timberlejk je u braku sa glumicom Džesikom Bil sa kojom ima dvojicu sinova.

"Zabavljali su se tako davno, ali on je još poštuje. Džastin i Džesika žele da svi nastave dalje, umesto da se priča o prošlosti", dodao je izvor.

Britni Spirs ne misli tako pa se u knjizi navodi da joj je Timberlejk, sa kojim je bila u vezi od 1999. do 2003. godine, nakon što mu je otkrila da je u drugom stanju, rekao da "ne želi da bude otac".

"Bilo je to iznenađenje, ali ne i tragedija. Toliko sam volela Džastina. Uvek sam očekivala da ćemo jednog dana imati svoju porodicu. To bi moglo da bude ranije nego što sam očekivala", piše u knjizi i dodaje se: "Ali Džatin nije srećan zbog trudnoće. Rekao mi je mi nismo spremi da budemo roditelji, da smo previše mladi". Odluku o abortusu doneli su zajedno.

Fanovi smatraju da je Britni Spirs u pesmi Everytime iz 2003. pevala o toj vezi.

