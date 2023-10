TIMBERLEJK ZAPENIO OD BESA ZBOG MEMOARA BRITNI SPIRS: Evo da li će KONTAKTIRATI bivšu ljubav! "Nju nije briga koga VREĐA" (FOTO)

Džastin nije nimalo srećan zbog onoga što je izašlo u knjizi. Nije kontaktirao Britni i neće jer nema ništa što bi joj mogao reći. Dok je pripremala ovu autobiografiju, dala je život. Nju stvarno nije briga koga u njoj vređa jer se to dogodilo. Bila je tamo i preživljavala to. Niko ništa ne sme da kaže. Sve je izbacila iz sebe i sada ide dalje.

Rekao je sve to izvor za Daily Mail u utorak, nakon što je Britni Spirs (41) u knjizi 'Žena u meni' otkrila kako joj je Džastin Timberlejk (42) predložio da uzme pilule za prekid trudnoće. Pevačica je tad imala 19 godina. Objasnila je kako je posegnula za time kod kuće u kojoj su zajedno živeli, jer je želela da sve ostane potpuna tajna.

- Možda će malo boleti, ali bićeš dobro - rekao joj je tada.

Dobila je grčeve nakon što je popila tablete.

- Otišla sam u kupatilo i ostala tamo satima. Nastavila sam da plačem i vrištim dok sve nije bilo gotovo. Ne sećam se kako se završilo, ali sećam se, 20 godina kasnije, boli i straha - navela je Britni u memoarima.

Pevačica je otkrila kako je odlučila da pobaci jer otac deteta, zvezda boj benda 'NSYNC', nije bio spreman za dete. Mislio je da su s 19 godina oboje premladi. Njih dvoje su bili u medijski eksponiranoj vezi od 1999. do 2002., a Britni je detaljno opisala trenutak kada je krajem 2000. ostala u drugom stanju.

- Bilo je to iznenađenje, ali za mene to nije bila tragedija. Toliko sam volela Džastina. Očekivala sam da ćemo jednog dana osnovati porodicu. Ovo se dogodilo puno ranije nego što sam mislila. Rekao mi je da nismo spremni imati dete, da smo premladi. Sigurna sam da će me ljudi mrzeti zbog ovoga, ali složila sam se da neću roditi. Ne znam je li to bila ispravna odluka... Da sam je samo ja donosila, nikad to ne bih učinila - napisala je pevačica i dodala da je odgajana 'da ne pobaci' zbog verskih razloga.

Spirs je kasnije, u braku s Kevinom Federlajnom, bivšim pratećim Džastinovim plesačem, dobila dva sina. Baš kao i njen bivši sa suprugom, američkom glumicom Džesikom Bel.

