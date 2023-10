SLIKE METJUA PERIJA NASTALE PAR SATI PRED SMRT: Igrao oiklbol, a paparaci ga snimili ne sluteći da mu je to poslednja igra! (FOTO)

Vest da je glumac Metju Peri tragično preminuo potresla je svetsku javnost. Slavni glumac je kao Čendler Bing izazivao smeh među generacijama ljudi od 90-ih godina prošlog veka kada je serija "Prijatelji" počela da se prikazuje.

On se kroz život borio sa alkoholizmom, ali i sa drogama koje je konzumirao, te je nekoliko puta morao da ide na odvikavanje. Svaki put je zavisnosti pobedio, iako su se mnogi plašili da će ga upravo one odvesti u smrt. On je uspeo da se izbori sa tim i neko vreme je bio čist i izbegavao je sve vrste opijate, te je vest o njegovoj smrti šokirala svet.

Niko nije očekivao da če slavni glumac preminuti sada, kada je napokon izgledao kao da je značajno bolje.

Metju je par sati pre nego što je preminuo igrao Piklbol, ne sluteći da mu je to poslednja igra, a to nisu slutili na fotografi koji su ga snimili. On je nakon igre došao kući, gde se opuštao u đakuziju kada je preminuo. Tačan uzrok smrti još uvek nije poznat, ali se pretpostavlja da se u bazenu udavio.

