ZASTRAŠUJUĆE FOTKE MEGAN FOKS I NJENOG EKSCENTRIČNOG DEČKA: Nakon što ju je PREVARIO glumica objavila JEZIVE PRIZORE (FOTO)

Američka glumica i model Megan Foks (37) objavila je niz fotografija sa svojim verenikom, muzičarem Mašinom Ganom Kelijem, na kojima je pokazala je kostime koje su odabrali za Noć veštica.

Maska za Noć veštica

Par se maskirao u likove iz filma "Kill Bill", Gogo Yubari i The Bride, a fotografije su iznenadile fanove koji nisu znali da su se Megan i Mašin pomirili.

foto: B4859 / Avalon / Profimedia

"Vi ste i dalje zajendo?", "Kakav ti je to ogromni žuti modni dodatak?", "Nadam se da nisi ponovo s njim, zaslužuješ bolje", "Pomirili ste se?", "Raskini s njim", "Zar te nije prevario?", "Možeš mnogo bolje", glase samo neki komentari.

Išli su na terapije

Inače, u februaru je glumica obrisala sve fotografije s reperom, te je prestala da ga prati na Instagramu, a kako su tvrdili izvori bliski paru letos, Megan i Keli planiraju venčanje.

"Opet su na pravom putu. Imali su toliko uspeha u zajedničkoj terapiji. Počeli su ponovo da veruju jedno drugom, a onda su krenuli da pričaju i o venčanju", rekao je izvor blizak paru za strane medije.

foto: Broadimage / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šuškalo se da je njihovoj vezi presudila treća osoba, ali Megan je to demantovala. Podsetimo, par je vezu započeo 2020. godine, nakon njenog razvoda od Brajana Ostina Grina, a zbližili su se tokom snimanja filma "Midnight in the Switchgrass". Verili su se u januaru 2022.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:07 Jelena Karleuša đavolica za Noć veštica