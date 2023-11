"NORVEŽANI VOLE SRPSKU MUZIKU, NAROČITO ONU S JUGA" Jovan Pavlović otkrio kako je naučio Skandinavce da pevaju naše hitove

Gost Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije bio je Jovan Pavlović. Široj javnosti postao je poznat kada je norveški hor Svartlamon hardkor doveo u Beograd i naučio ih da uz pratnju harmonike pevaju poznate srpske dečije pesme.

Ipak za Jovana Pavlovića može se reći mnogo više. Nakon završene srednje muzičke škole spletom čudnih okolnosti školovanje je nastavio u norveškom gradu Trondhajmu. Sve to mu je toliko dobro "leglo" da je desetak godina kasnije postao i profesor na istom fakultetu gde je otišao da studira.

Ove subote održaće koncert u Ustanovi kulture Parobrod a pre toga iz Norveške stigao je i do našeg studija, naravno sa harmonikom od koje se retko odvaja.

Ivana Gajića je zanimalo kako Norvežani reaguju na srpsku muziku i naše ritmove.

- Pa znaš kako, postoji ono kao, često se kaže za Norvežane da su hladni, oni uopšte nisu hladni. Oni su, mislim, vrlo otvoreni za bilo koju vrstu muzike i vrlo lako apsorbuju sve što je strano, ako im se sviđa. A naravno, naša muzika je, to je tako napaljeno, pogotovo taj južni deo, gde je malo više ritma i svega, tako da se često puštaju na njihovim žurkama.

Potom je ispričao i kako je postao profesor na predmetu koji je sam stvorio.

- Ja sam otišao da studiram klasičnu muziku, međutim, kad sam došao tamo, za vrlo kratko vreme sam shvatio da profesor kojeg sam dobio na harmonici uopšte nije na tom nivou na kojem sam ja očekivao. Tako da je on meni počeo da deli neke polke. Odlučio da se prebacim na džez odeljenje koje je tamo postojalo i pokušao da konkurišem prvu godinu i onda mi nisu primili. I onda sam se odlučio da vežbam još više i opet me nisu primili. E, onda sam se stvarno odlučio za inat i opet me nisu primili. Deset godina kasnije zazvonio mi je telefon, zvao me dekan sa džez konzervatorijuma i pitao da li hoću da predajem, tako da ja danas predajem kao gostujući profesor - otkrio je Pavlović.

