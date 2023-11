"OPLAVIO ME TOLIKO DA SAM 9 DANA BIO U BOLNICI NA INTENZIVNOJ NEZI, SMRVIO ME!" Glumac umalo umro na snimanju legendarnog filma

Glumac Silvester Stalone prisetio se udarca koji je dobio od glumca Dolfa Lundgrena zbog kog je poslan na intenzivnu negu.

foto: Profimedia

Govoreći u novom Netfliksovom dokumentarcu Slaj (Sly), glumac se osvrnuo na svoju neverovatnu karijeru i kako je od običnog tipa postao holivudska zvezda, a priča o njegovoj karijeri ne bi bila potpuna bez razgovora o franšizi koja ga je učinila zvezdom - Rokiju.

foto: GIO / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Stalone je objasnio da ga je, dok je snimao Roki IV, Lundgren, koji je glumio antagonistu Ivana Draga, smrvio u prah. Stalone je rekao da se bojao da bi mogao da umre i završi "razgovarajući s anđelima" nakon udaraca.

"Dolf Lundgren, on me smrvio. Kasnije te noći, srce je počelo da mi otiče – što se događa kada srce udari u grudi. Tada mi je pritisak skočio na 260 i mislili su da ću razgovarati s anđelima. Sledeće što znam je da sam na intenzivnoj nezi, gde sam okružen časnim sestrama", objasnio je Stalone tokom dokumentarca.

foto: MGM / Everett / Profimedia

"Dolf Lundgren me poslao u bolnicu na devet dana. Uglavnom sam to sažeo u Rokiju IV, kad si potučen na tlo i moliš se da te neko udari po bradi kako više ne bi patio, postoji mali glas u tebi koji govori: 'Daj mi još jednu rundu'", dodao je Stalone.

foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Glumac je ranije rekao da je, dok je snimao scene borbe, rekao Lundgrenu da zaboravi koreografiju te kako sumnja da je aperkat u rebra uzrokovao njegov odlazak u bolnicu kasnije te večeri. Uprkos nesreći, Stalone i Lundgren ostali su prijatelji i čak su zajedno glumili u drugim filmovima, uključujući nastavak Rokija IV, Krid 2 (Creed II). Lungren se takođe ranije šalio na račun incidenta, prenosi Index.

"Samo sam slušao naredbe. On je bio gazda. Uradio sam ono što mi je rekao. Stalone stalno priča o tome, pa je možda u pravu. Otišao je u bolnicu, ali ne znam jesu li to moji udarci ili to što je bio prezaposlen kao režiser, glumac i pisac", rekao je Lundgren u razgovoru za Guardian 2022.

(Kurir.rs)

