POKAZALA SVAKI PEDALJ SVOJIH BUJNIH OBLINA U HALJINI OD KOJE NAJSMELIJI CRVENE: Ima 95 kg, a izgled da ti PAMET STANE (FOTO)

Na Petoj aveniji u Njujorku otvorena je nova prodavnica čuvenog brenda "Swarovski", a na gala otvaranju pojavilu se brojne slavne lepotice. Jedna dama je definitivno ukrala šou, pokazavši nam moć seksepila i samopouzdanja. Naime, među zvanicama našla se i Ešli Grejem, koja je mamila poglede u golišavom, bezobraznom izdanju.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Lepa 36-godišnjakinja na ovaj događaj stigla je u provokativnoj haljini koja nikog ne ostavlja ravnodušnim i koja je očito stvorena za privlačenje pažnje, a poznato je da se Ešli ne boji da svi pogledi budu usmereni u njenom pravcu.

Najpoznatija plus sajz manekenka izabrala je dugačku, potpuno prozirnu kreaciju od svetlucave mrežice, ispod koje je nosila srebrnkasti donji veš.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ešli Grejem je u ovoj provokativnoj haljini pokazala svaki pedalj svog tela i bujnih oblina, ne skrivajući čak ni neke nedostatke, koje bi mnoge dame rado sakrile. No, slavna brineta je osvedočeni borac za body positivity pokret i insistira na samoprihvatanju i slavljenju ženskog tela u svim njegovim fazama.

Manekenka je izdanje upotpunila srebrnim sandalama sa kaišićima i sa puno glamuroznog, blistavog nakita, te sa zavodljivom šminkom i glam frizurom u vidu visokog repa uvijenog u talase. Podsetimo, Ešli je svojevremeno priznala da ima više od 95 kilograma, ali da je to ne sputava niti definiše njen stil oblačenja.

foto: RCF / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Inače, ova Amerikanka je nedavno otkrila tajnu svog srećnog braka sa producentom Džastinom Ervinom, sa kojim ima i trojicu sinova. "Vodite ljubav, stalno! Čak i ako vam se to ne rade, imajte seks. Otkrila sam da, kada nemamo seks, postajemo nervozni, a kada ga imamo, nekako smo bliski i povezani. Za nas je to kao: "Oh, hajde da imamo seks". A posle toga smo odlično raspoloženi", ispričala je ona svojevremeno.

(Kurir.rs/Blic žena)