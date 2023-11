"BIO SAM INTIMAN SA POZNATIM PISCEM U TAKSIJU" Slavni kreator MILIJARDER otkrio ŠOK DETALJE: "Veš sam počeo da nosim u 62. godini"

Čuveni dizajner Tom Ford (62) koji se povukao sa modne scene posle 35 godina karijere, otkrio je prilično šokantne detalje u intervjuu za GQ. Pričao je o vezi sa pozantim piscem Ijanom Falkonerom, studentskim danima dok su izlazili u čuveni Studio 54 u Njujorku i neobiočnim navikama.

Tom Ford rekao je da mu je Falkone stalno prilazio dok su studirali: "Samo sam pomislio- jadničak. On nema prijatelja. Nabacuje mi se. Nisam imao pojma da je gej. Nisam imao pojma da pokušava da mi se udvara".

foto: profimedia

Na kraju su izašli zajedno sa grupom prijatelja među kojima je bio i čuveni Endi Vorhol. Video je kako se Ijan ljubi sa drugim muškarcem: "Pa sam pomislio: "U redu, ovi momci su homoseksualci. Pa, uvek me to nekako zanimalo. Do kraja noći Ijan i ja smo imali oralni seks u taksiju na putu do njegove kuće između Osme ulice i Pete avenije, u kojoj je živeo sa fotografom Patrikom Mekmulanom.

Sećam se kako sam se narednog jutra probudio u njegovom krevetu na potkrovlju. Razmišljao sam: "Što sam, dođavola, uradio?". I sećam se da sam mu rekao - video si to u filmovima - "ovo je bilo super, ali, znaš, ja nisam gej".

foto: profimedia

Ijan Falkone bio je poznati autor dečjih knjiga, umro je ove godine. Tom Ford je ljubav pronašao sa Ričardom Baklijem kog je sreo na modnoj reviji 1986. Venčali su se 2014. a 2017. dobili sina Aleksandera Džona Baklija Forda uz pomoć surogat majke.

foto: Profimedia

Bakli je preminuo 2021. u 72. godini, nakon dugotrajne borbe sa bolešću.

Tom Ford je u novom intervjuu otkrio da je sada, u 62. godini, počeo da nosi veš: "Pa, naročito sa farmerkama, jer imaju one pocepane delove i svakog trenutka dogodiće se još jedan potez. Pre verovatno 10 godina — to je istina, pre nego što sam nosio veš, pogledao sam dole i testis se video".

foto: Profimedia

Tom Ford planira da postane filmski reditelj, piše Daily mail.

(Kurir.rs/Blic žena)