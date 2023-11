IZ BUJNOG DEKOLTEA FATALNE PLAVUŠE KIPELO NA SVE STRANE: Tanke bretele samo što ne puknu, a ŠLIC DO KUKA je posebna priča (VIDEO)

Engleska rijaliti zvezda Kristin Mekginis pozirala je za fotografe na crvenom tepihu Manchester Awards događaja, a fatalna plavuša se za ovu priliku i te kako sredila i trudila da sve oči budu uprte u nju.

35-godišnja Kristin obukla je svilenu haljinu bele boje koja je imala visoki šlic na nozi, ali prvo što je svima upalo u oči bio je njen duboki dekolte. Tanke bretele jedva su zadržavale njene bujne grudi dok je ona zadovoljno pozirala, a ovoj Britanki hvaljenje bujnim atributima nije strano.

Inače, Kristin se nedavno razvela od supruga, televizijskog voditelja Pedija, a do razvoda je došlo nakon 11 godina braka, što je Krstin teško palo. Njih dvoje su ostali da žive zajedno u istoj kući i nakon razvoda, a zajedno odgajaju troje dece - blizance Penelopu i Lea i Felisiti kojima je, baš kao i njihovoj majci, dijagnostikovan autizam.

S bivšim suprugom Pedijem učestvovala je u dokumentarnom filmu o autizmu, a o toj temi bili su pokrenuli i zajednički podkast.

Inače, Kristin se proslavila u rijalitiju ''The Real Housewives of Cheshire'' od 2018. do 2020. godine.

