ROBERT DE NIRO ĆE GLUMITI MIROSLAVA ILIĆA? Snimaju se dva filma o ovoj muzičkoj legendi, a evo šta on kaže o poznatom glumcu!

Snima se film o Miroslavu Iliću, a ponudu da glumi legendarnog pevača dobiće holivudska zvezda Robert de Niro koji ne krije da obožava Srbiju.

Pevačev menadžer i prijatelj Saša Mirković otkriva da posle filma o Aci Lukasu sprema još jedan bioskopski hit.

- Miroslav Ilić je živa legenda i zaslužuje da njegov put do zvezda iz rodnih Mrčajevaca bude ekranizovan i predstavljen brojnim poštovaocima njegovog lika i dela. Ne želim da čekam da umre kako bih o njemu snimio film! Smatram da je već za života to zaslužio jer je ostvario ozbiljan uspeh, ma čovek je legenda - priča Mirković i otkriva kome će ponuditi glavnu ulogu:

- Roberta de Nira vidim kao idealnog za glavnu ulogu, pre svega, zbog godina, ali i fizičke sličnosti. Uveliko radim na tome da tu holivudsku zvezdu dovedem u Srbiju! Ne mogu da otkrivam sve detalje, ali reći ću vam da De Nirova ćerka Drina obožava da sluša Ilićeve pesme.

Film o Miroslavu Iliću imaće dva dela jer, kako kaže Mirković, jedan nije dovoljan za takvog muzičkog velikana. Radnja prvog dela govoriće o pevačevim muzičkim počecima, dok će se drugi deo biti usmeren na sadašnjost.

- Pored De Nira, koji će, nadam se, glumiti Miroslava u zrelim godinama, Ilića kao mladića igraće jedan mlad, neafirmisani glumac. Želim da nekom mladom umetniku pružim šansu da na velika vrata uđu u svet filmske industrije. Još ne znam ko će dobiti tu priliku - kaže Mirković.

Tim povodom pozvali smo Miroslava Ilića, ali on nije želeo da otkriva detalje filma o njegovom životu. Pevač je kratko prokomentarisao ideju da ga na filmskom platnu glumi velika holivudska zvezda.

- To se zasad samo krčka, ideja je i dalje u povojima i videćemo šta će od svega toga da bude. Ne mogu ništa konkretno da vam kažem osim da je moj omiljeni glumac upravo De Niro - rekao nam je Miroslav.

Robert de Niro ne krije koliko voli Srbiju. Svojevremeno je ispričao da je kao student često bez novca putovao po Evropi i da je završio u Nišu.

- Nisam imao novca, zaustavljao sam kamione na putu. Hteo sam da stignem do Beograda, a kamiondžija me je dovezao do glavnog trga u Nišu. Jedan čovek ponudio mi je prenoćište i hranu. Bio sam dirnut tim gestom, čovek mi je rekao da se osećam kao kod svoje kuće. Prošlo je mnogo godina, a ja se i dalje sećam svakog detalja - prisetio se De Niro.

