ROBERT DE NIRO IGRAO MORAVAC U DOMU SINDIKATA: Slavni glumac putovao po Jugoslaviji, pa prenoćio u kući jednog NIŠLIJE! (FOTO)

Robert de Niro u 80. godini postao je otac po sedmi put sa partnerkom Tifani Čen (45), a pre nekoliko dana pojavio se na federalnom sudu u Njujorku zbog tužbe koju je podnela njegova bivša asistentkinja za uznemiravanja. Život čuvenog glumca u devetoj deceniji je turbulentan. Kada je bio u Beogradu na Festu 1976. godine da promoviše film sigurno nije ni sanjao kako će njegova budućnost i starost izgledati.

Zahvaljujući prestižnoj međunarodnoj filmskoj smotri FEST dva puta smo u drugoj polovini sedamdesetih ugostili Roberta de Nira. Jednom prilikom promovisao je klasik "Kum 2", a drugi put došao je zbog takođe kultnog ostvarenja "Njujork, Njujork".

Dugo se pričalo kako je, očaran dobrom atmosferom, u svečanoj sali hotela "Metropol" poveo kolo pred novinarima i foto-reporterima. Tada je otkrio da je još kao student upoznao Jugoslaviju i da je ove krajeve obilazio sa željom da vidi kako se živi u socijalizmu, pisao je magazin "Profil". Sa grupom studenata prvo se obreo u Grčkoj, a onda nastavio na sever. Kroz Srbiju je putovao auto-stopom.

"Nisam imao para, pa sam zaustavljao kamione na putu. Hteo sam da stignem do Beograda. Jedan kamiondžija dovezao me je do glavnog trga u Nišu i tu me ostavio. Padala je kiša, smračilo se, a ja sam se našao sam u nepoznatom gradu, usred noći. Ipak, želeo sam da osetim kako pulsira život u Nišu. Nisam se osećao drugačijim od sveta oko sebe. Farmerke, majica, ranac na leđima, nešto para u džepu..."

"Zaustavljao je ljude po ulici nadajući se da će ga neko razumeti, ali – slaba vajda sa znanjem engleskog jezika u tadašnjem Nišu. Onda je jedan prolaznik odgovorio "O, jes", i meni je laknulo. Rekao sam mu da tražim prenoćište, ali da to nikako ne bude u hotelu. Želim da vidim kako se kod vas živi. A u hotelima odsedaju stranci. On je odgovorio "Okej, okej", i pozvao me da pođem s njim.

Odveo me je u neku manju ulicu, stigli smo u zgradu, u sasvim običan stan. Pojavili su se njegova žena i dvoje dece, pospani, tek ustali iz kreveta. "Ovo je moj stan, ovo su moja žena i deca. Možete prenoćiti kod nas, naći ćemo vam nešto da pojedete." Verovatno je na mom licu pročitao neku kombinaciju iznenađenja i zadovoljstva.

Hteli ste da vidite kako se kod nas živi. Ako vam odgovara, mi vas primamo u goste."

"Bio sam dirnut. Nisam očekivao da će me potpuno nepoznati ljudi tako prihvatiti. Čovek mi je rekao da mogu da se osećam kao kod svoje kuće. Od tada je prošlo deset godina, a ja se i dalje svega sećam do detalja" – rekao je slavni glumac te davne 1976, kada je bio gost FEST-a i kada je, sa tek snimljenim "Taksistom" i nastavkom "Kuma", počinjala njegova blistava holivudska karijera.

Kako su pisali jugoslovenski mediji uz objavljene fotografije Robert de Niro 1976. godine u Domu sindikata je zaigrao moravac.

