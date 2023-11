ROBERT DE NIRO PRVI PUT U JAVNOSTI POSLE OPTUŽBI NA SUDU ZA ZLOSTAVLJANJE: Glumac vidno iznerviran! Evo šta je radio!

Robert de Niro pojavio se danas prvi put u javnosti nakon što što je porota juče odlučila da je njegova produkcijska kuća kriva zbog polne diskriminacije nad njegovom bivšom asistentkinjom Grejem Čejs Robinson. Porotnici su odlučili da joj kompanija isplati 1.2 miliona odštete kao i da glumac ne snosi bilo kakvu odgovornost. Holivudska zvezda viđena je jutros na Menhetnu.

Glumac Robert de Niro uživao je u jutarnoj vožnji biciklom, bio je u pratnji obezbeđenja, i prilično mrzovoljan, da li zbog presude ili nečeg drugog... Mrzovoljan izraz lica imao je i kada je primetio paparace. Pogledajte fotografije.

foto: Adam GRAY / AFP / Profimedia

Porotnici su većali nekoliko sati i odlučili da je kompanija diskriminisala Robinson terajući je da obavlja seksističke zadatke. Robert de Niro nije odovoran zbog polne diskriminacije ili odmazde na poslu, iako su sve njene optužbe bile usmerene na njegovo loše ponašanje.

Porotnici nisu objasnili zašto je kompanija Canal proglašena odgovornim, a De Niro nije. Produkcijska kuća će najverovatnije morati da plati pozamašne pravne troškove Čejs Robinson.

Podsetimo, presudom je ustanovljeno da su neosnovane sve optužbe protiv Grejem Čejs Robinson koje je u tužbi izneo glumac, a koje su se ticale njene navodne zloupotrebe njegovog prava na besplatne avionske letove (glumac je tvrdio da je ona tokom radnog vremena gledala televiziju i da je koristila novac kompanije za lične potrebe). Holivudska zvezda tražila je za to šest miliona dolara odštete. Pobeda Robinson je značajna, ali je daleko ispod odštete od 12 miliona dolara koju je prvobitno tražila.

Određeni iznos odštete poklapa se sa njenom platom za četiri godine, što je izjavio njen advokat sinoć, koliko nije radila otkako je dala otkaz u firmi Roberta de Nira. Tvrdila je da nije mogla da nađe posao iako je konkurisala na više od 600 mesta.

foto: Profimedia

Grejem Čejs Robsinon bila je na ivici suza nakon što je napustila sudnicu. Zagrlila je svoje advokate, zahvalila im se, a onda su oni jedni drugima čestitali.

Čejs Robinson radila je za Canal između 2008. i 2019. i zarađivala je platu od 300.000 dolara godišnje. "Oduševljeni smo što je porota videla ono što smo mi videli i donela presudu u korist Čejs Robinson protiv kompanije Roberta de Nira Canal Productions", rekao je advokat bivše asistentkinje slavnog glumca Dejvid Sanford pa je dodao: "Ne samo da je gospođa Robinson dobila svoj slučaj protiv Canal, već je porota u potpunosti opravdala gospođu Robinson utvrdivši da su De Nirove tužbe protiv nje neosnovane".

De Niro nije bio na sudu dok se čitala presuda, primećen je prethodnog dana dok su se izalagale završne reči. Suđenje je trajalo osam dana - od 30.oktobra. Glumčev avokat Ričard Šoustajn rekao je da će preispitati iznos odštete koji je dodelila porota. Izrazio je zadovoljstvo što sam De Niro nije proglašen odgovornim.

"Neću komentirasati presudu, moramo da analizoramo iznos odštete. To mi se čini kao kompromis. Očigledno su tražili 12 miliona dolara, a dobili su 600.000 dolara (misleći na deo presude). Jako sam zahvalan na toj odluci. Stvarno smo srećni što su izdvojili Boba od ovoga. To je spor između radnika i njegovog bivšeg poslodavca", poručio je i napomenuo da se nije čuo sa glumcem nakon presude kao i da ne zna da li je on upoznat sa odlukom suda, koju je svakako u međuvremenu čuo.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

