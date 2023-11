ASISTENT MELANIJE TRAMP OTKRILA ŠOK DETALJE O NJENOM BRAKU: Bivša prva dama besna na muža! Evo šta se dešava iza ZATVORENIH VRATA

Melanija Tramp se retko viđa u javnosti otkako je njen suprug Doanld Tramp najavio da će se kandidovati za predsedničke izbore u Americi 2024. godine i otkako su protiv njega podignute brojne optužnice. Pojavila se poslednji put na zabavi povodom Noći veštica na imanju na Floridi. Da li zaista podržava supruga ili ne i šta se dešava sa njihovim brakom koji traje od 2005?

Pojavljivanje na zabavi povodom Noći veštica bilo je prvo zajedničko pojavljivanje bračnog para Tramp posle sedam meseci. Melanija Tramp prati aktivnosti svog supruga i ne ustručava se da iskaže svoje mišljenje, tvrde izvori, piše The Washington Post.

foto: AP Susan Walsh

Tramp se ove godine suočio sa nekoliko optužnica, uključujući optužbe povezane sa isplatama tajnog novca, poverljivim dokumentima, mešanjem u izbore i "vođenjem poduhvata" za poništenje izbora 2020.

Šta se zapravo dešava sa Melanijom Tramp, otkrila je Stefani Grišam, njena bivša asistentkinja, koja je poručila da je bivša prva dama Amerike manje uzrujana zbog toga što je njen suprug pokušavao da potkupi ćutanje Stormi Danijel, sa kojom je imao intimne odnose dok je Melanija bila u drugom stanju, a više zbog toga što su je optužbe za varanje javno osramotile.

Iako se ne pojavljuje na sudskim ročištima sa suprugom, ona je uz njega, tvrde izvori.

- Nikakva kontrola, varanje, laganje, krađa, šta god, neće to promeniti. Bila je uz njega i biće jer je ista kao on. To je potpuno transakcijski brak za oboje. Tačno je znala za koga se udala i upozorila ga je da će sve njegove tajne izaći na videlo ako se kandiduje za predsednika - dodala je Grišam.

foto: Profimedia

Vinston Volkoff je rekao:

- Tačno je znala u što se upušta. Ona je to prihvatila i nastavlja to da prihvata. Ljudi bi bili iznenađeni koliko se njih dvoje slažu. Uvek je govorila da će učiniti ono što želi. Bio je to način da se zaštiti a da niko ne sazna ko je zapravo ona.

Poručio je:

- Razgovarali smo o tome kako bi njen nameran izostanak komunikacije sa medijima naterao sve da nagađaju i na kraju bi se održao narativ da je ona tajanstvena.

Međutim, oni koji poznaju Trampove, rekli su da se Donald bolje ponaša kada je Melanija u njegovoj blizini. Ona mu je predložila da prestane da ismeva transrodne dizače tegova i da prestane da pleše na bini.

- Draga, jako te volim, ali ovo nije predsednički. Kad dižete tegove. Ovo nije predsednički. Ili se baviš plivanjem, ili ne - komentarisao je njen predlog.

foto: Profimedia

Melanija je tako sa distance usresređena na predizbornu kampanju svog muža, a veoma je posvećena njihovom sinu Baronu.

- Još jedan štit. Ne možete reći bilo šta loše o dobroj majci - dodao je Volfkof. Dok Baron završava srednju školu u području Palm biča, Melanija se retko sreće u komšiluku.

- Gospođa Tramp je uvek bila i uvek će biti fokusirana na svoju porodicu, jer je to na prvom mesttu. Svi koji tvrde da imaju uvid u njen životu, treba da budu oprezni sa time - rekao je portparol Donalda Trampa za The Washington Post.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

