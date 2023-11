BOG FILMA JE OVU GLUMAČKU DIVU "SALETAO" IAKO JE BIO OŽENJEN Važio za APOLONA, a oko nje se DOSTA NAMUČIO kako bi je osvojio FOTO

Postala je svetska zvezda šezdesetih godina, on je stekao globalnu popularnost i ogroman broj obožavateljki, dosta ranije. Jednom joj je prišao, prišunjao se i poljubio ju je u leđa, rekla je: "Uništavaš mi fantaziju". Drugi put ju je veoma eksplicitno pitao da li želi da spava sa njim. Odgovorila mu je da to grozno zvuči. Barbra Strajsend u memoarima "My Name Is Barbra" otkriva kako je udvaranje preraslo u trajnu vezu.

Marlon Brando je prvi put kontaktirao Barbu Strajsend preko posrednika. "Rekao mi je: "Ako ikada vidiš Barbru Strajsend, reci toj ku**** da je super", prisetila se legendarna pevačica šta joj je taj posrednik ispričao. U tom je trenutku on bio filmska zvezda, a ona pevačica u usponu, koja se pojavljivala na televiziji, ali je bila daleko od statusa slavne osobe koji je kasnije stekla. Upoznali su se 1965. kada je pevala na humanitarnoj zabavi.

Smatrala ga je "najlepšim, najbriljantnijim, najtalentovanijim ljudskim bićem na svetu", ali Barbra, koju je odgajila konzervativna majka, koja ju je naučila da može da se razboli samo ako se drži za ruke sa momkom, bila je nespremna za ono što je glumac uradio.

Nosila je haljinu golih leđa, on ju je poljubio u taj deo tela. "Ko bi se usudio na tako nešto? Okrenula sam se i to je bio on. Moj idol", napisala je. "Uništavaš moju fantaziju", rekla mu je, a on je poručio: "Ne možeš da imaš takva leđa, a da ih niko ne ljubi".

Bila je toliko zbunjena kada je izašla na pozornicu da je prestala da peva jer ju je omela buka iza bine pa je počela nastup iz početka. Kao profesionalac nastavila je sa pevanjem, a želela je da sve bude savršeno, za njega.

Drugi susret

Godinu dana kanije sreli su se na zabavi u Londonu. Bila je zadivljena njegovom harizmom, ali ga je pitala nešto čudno- da li je popravio zube. Njega to nije zbunilo, ali se ona postidela i otišla da razgovara sa ostalim gostima. "Izgledaš dosadno", ponovo joj je prišao i izgovorio ove reči.

Otišli su u sobu, i četiri sata pričali o detinjstvu, teškom odrastanju. Rekao joj je iznenada da želi da ima seks sa njom. "To zvuči grozno", poručila je. Oboje su tada bili u braku. ona u prvom, on u trećom braku.

Rekao joj je tada da neće dugo ostati udata jer njen tadašnji muž nije dovoljno zgodan za nju. To ju je uvredilo, ali je kasnije shvatila da je bio pronicljiv. "Da li je on znao više o mojoj potrazi za lepotom, u tom trenutku, od mene?".

Treći susret

Kada su se teći put sreli, bili su razvedeni. On ju je pozvao da spavaju pod zvezdama i da odu na izlet u kalifornijsku pustinju. Bila je i dalje nesigurna po pitanju svoje seksualnosti pa je pristala samo na kraće putovanje - tu odluku danas smatra jako glupom.

"Slobodna ljubav nije bila moj stil. Osim toga, kako se peru zubi u pustinji? Spavam li našminkana?", napisala je Barbra Strajsend. Brando nije ostvario namere, ali ih je spajalo snažno prijateljstvo.

Njena najlepša uspomena

Jednom ju je nazvao i rekao joj je: "Otpevaj mi pesmu". Uporedila je to sa time kao da bi on njoj recitovao Hamleta. I on je to i uradio pa dodao: "Sad je tvoj red". Otpevala mu je "Rodgers & Hart Nobody's Heart Belongs To Me".

"Kada razmišljam o tome, shvatam da sam mu pesmom govorila šta se dešava u mom životu, iako je to bilo nesvesno". Razgovor sa njim smatra jednom od najlepših uspomena.

Brando je umro 2004. Barbra je bila na njegovoj sahrani. "U poslednjem trenutku si bila toliko ranjiva da sam se iznova zaljubio u tebe. Trebalo da uradimo više dok smo bili mali, da imamo mnogo seksa, imamo decu. Idi poljubi se u ogledalu za mene", govorio joj je, piše Daily mail.

