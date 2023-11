KADA SE OSVRNEM NA SVOJE ODNOSE SA MUŠKARCIMA PREVRNE MI SE ŽELUDAC! Bivša devojka Kanjea Vesta OPLELA po jačem polu (FOTO)

Džulija Foks pozirala je u toplesu za naslovnu stranu novog Kosmopolitana UK i pri tome žestoko osudila one koji je doživljavaju kao seksualni objekat. Glumica i model (33) ističe kako treba slaviti žensko telo, a osvrćući se na etiketu koja joj je zalepljena našalila se: "Seks je zadnja je*ena stvar koju radim s ovim telom".

Takođe je navela kako želi da iskoristi svoje iskustvo koje je imala sa muškarcima u mladosti, kako bi pomogla mladim ženama današnjice. Foks koja je upravo objavila svoje memoare "Down the Drain" kazala je naime kako joj nije bilo niti najmanje lako prisetiti se tog perioda i da sada shvata da je bila žrtva.

"Teško mi je da se osvrnem na moje rane susrete s muškarcima. Isto s*anje, drugo lice... Razumem sada kad sam bila žrtva, ali osećati se žrtvom nikad nije dobro. Ne deluje osnažujuće. Osećala sam se vrlo ranjivo. Govorim to i pišem da mlade žene imaju to na umu danas. Želim da moja opšta poruka bude da uvek možete promeniti svoj život. Odlučite šta želite učiniti, nikad nije prekasno da to promenite.", kazala je Foks. Tokom razgovora Džulija se dotakla i svog kratkog udvaranja s reperom Kanjeom Vestom početkom 2022. Rekla je da se "stalno mora opirati da je definišu tome i da joj je to već dojadilo".

"Većinu vremena dok sam u medijima, njegovo je ime tik uz moje. Iritantno je; u velikom planu mog života, to je bila milisekunda. To ne znači da ga ne volim, samo mi se to ne sviđa. Ja sam svoja osoba. Imala sam puno uspeha, pre i posle njega.", navela je Foks. Osvrćući se unazad, Džulija je izjavila za Kosmopolitan i da je shvatila da je "iskorišćena kao pijun" kako bi se Kanje osvetio svojoj bivšoj ženi Kim Kardašijan.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)