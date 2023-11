NAJZGODNIJI DEKA MILIONER SKOČIO U KORITO PUNO LEDA I SVI SU GLEDALI U NJEGOVO MEĐUNOŽJE: Njegove GAĆICE izazvale PRAVU POMETNJU

Zima, zima, e pa šta je, ako je zima- nije lav. Kako kome... Italijanski milioner Đanluka Vaki nije zimogrožljiv, ama baš nimalo. Objavio je na Instagramu snimak kao to i dokazuje. Kupao se u ledu, na izuzetno niskoj temperaturi. Kaže da to njemu pomaže, i pogledajte kako izgleda to ledeno kupanje.

Da se smrznete dok gledate ovaj video, ali Đanluka Vaki poručuje: "Voda na minus pet stepeni, tri puta dnevno po 25 minuta. Možete da započnete hladnim tušem, podižući otpornost svakog dana!!! Prednosti su nezamislive".

U komentarima najveći broj ljudi se "fokusirao" na njegove "gaćice" i međunožje.

To kaže Đanluka Vaki i sigurno mu zdavstveno stanje dozvoljava ovakav "užitak", ali svako treba da osluškuje svoj organizam i da ne radi bilo šta mimo preporuka lekara. A italijanski milioner nije jedini sa javne scene koji obožava kupanje u ledenoj vodi- u tome se oprobala i pevačica Nikol Šerzinger.

Hladna voda sužava krvne sudove koji dovode kiseonik i hranjive materije do svih organa kao i domozga. Smanjuje se time lučenje hormona stresa, a povećava lučenje hormona sreće. Ipak, ovakvu avanturu mora da odobri lekar.

foto: IPA/Mimmo Carriero / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na Instagramu su neki oduševljeni potezom Đanluke Vakije, dok mu drugi poručuju da bude oprezan. Oglasila se i njegova partnerka Šenon Foneska koja ima podeljene reakcije pa mu je poručila i da je preneražena i da on "grmi".

Đanluka odrekao se života ženskaroša upravo zbog Šenon. Italijanski milioner napustio je posao da bi se posvetio hedonističkom načinu života, imao je određene probleme i sa zakonom, a posle više ljubavnih avantura, počeo je da se zabavlja sa 27 godina mlađom Šenon. Nisu Đanluki bile strane duge ozbiljne veze ali je u javnosti najviše odavao utisak muškarca kojem je najvažnija zabava, u svakom smislu. Ljubav sa Šenon promenila je njegov životni krus.

foto: IPA/Mimmo Carriero / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Đanluka je nekoliko godina u vezi sa atraktivnom brinetom, sa kojom je 2020. dobio ćerku Blu Jerusalemu Vaki.

(Kurir.rs/Blic žena)