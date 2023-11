NIŠTA PRE BRAKA! Ove holivudske lepotice želele su da sačekaju onog pravog, a pevačica ŠOKIRALA IZJAVOM O PRVOJ BRAČNOJ NOĆI

Iako pomalo neočekivano, Holivud je pun poznatih ličnosti kod kojihe je važila ona čuvena parola: ništa pre braka! Ove poznate manekenke, pevačice i glumice nisu ulazile u intimne veze pre ulaska u bračnu luku.

Adriana Lima

Jedna od najpoznatijih Viktorijinih anđela, Brazilka Adrijana Lima (42), od početka je otvoreno govorila da se čuva za brak.

- Muškarci moraju poštovati moj izbor. Ako ga ne poštuju, znači da me ni ne žele - rekla je atraktivna Brazilka, odrasla u katoličkoj porodici.

Sa 27 godina manekenka se udala za srpskog košarkaša Marka Jarića, sa kojim je dobila dve ćerke. Međutim, njihovoj ljubavi došao je kraj 2016. godine, a ona je sada u vezi sa producentom Andreom Lemersom. Prošle godine par je dobio sina, kome su dali ime Cian.

Džesika Simpson

Pevačica Džesika Simpson (43) odrasla je u religioznoj porodici. Njen otac, Džo Simpson, bio je sveštenik i od malih nogu ju je učio da je seks rezervisan samo za bračne parove.

O svom odrastanju govorila je u svojim memoarima Otvorena knjiga, koje je objavila 2020. godine, a prvi put je u intimnu vezu stupila sa 22 godine, nakon što se udala za svog prvog muža Nika Lejčija.

- Nekoliko puta sam tokom naše veze mislila da ću popustiti, ali nisam - rekla je tada Džesika i pohvalila Nika što je bio neverovatno strpljiv.

Nakon njihove prve bračne noći, Džesika je priznala da je bila pomalo razočarana.

- Mislila sam da će to biti neverovatno iskustvo, ali je bilo malo neprijatno - dodala je ona.

Ivon Ordži

Iako ju je publika gledala u nekoliko vrućih scena u HBO-ovoj seriji 'Nesigurna', američka glumica Ivon Ordži (39) i dalje je nevina.

- Pre nego što sam postao poznat, seo sam sa sobom i sa Bogom i pomislio, kada ovo uradim, kako hoćeš da te predstavljam dok sam ovde? Bilo je kao, OK, znam zašto sam ovde. Za ponos je – rekla je 2017. godine, a nedavno je potvrdila da je to i dalje tako.

Molim vas molite se za mog budućeg muža. Imam mnogo akumulirane energije - našalila se Ivon u popularnom podkastu.

Keri Andervud

Američka kantri pevačica Keri Andervud (40) otkrila je magazinu Slate 2007. da planira da sačeka do braka. Tri godine kasnije, kada je imala 27 godina, udala se za hokejaša Majka Fišera.

- Na istoj smo strani, mentalno i duhovno. To je najvažnije u našoj vezi - rekla je posle venčanja.

Hilari Daf

Glumica Hilari Daf (36) proslavila se kao dete na Dizni kanalu, a 2006. je u jednom intervjuu otkrila da ne planira da ulazi u veze pre braka.

- Teže je kada ste u vezi jer ljudi pretpostavljaju svašta. Ali volim da sam nevina. Nije da nisam razmišljala o seksu, svi koje poznajem su ga imali, ali kada pričaju o tome, ne zvuči kao nešto posebno. Čini se kao da su svi spavali sa svakim – rekla je tada.

Hilari se 2010. udala za kanadskog hokejaša Majka Komrija sa kojim je ostala do 2016. godine.

Lolo Džons

Olimpijska atletičarka Lolo Džons (41) je još uvek nevina, a priznala je da je 'štedenje za brak' najteža stvar koju je ikada uradila.

- Teže nego trenirati za Olimpijske igre, teže nego završiti fakultet - rekla je jednom prilikom.

Priznala je i da je mnogo razmišljala o seksu, ali i da je nekoliko muškaraca pokušalo da je ubedi da bi trčala brže ako bi spavala sa njima. Ipak, otkrila je da joj je teže izlaziti na sastanke kada svi znaju da se 'čuva za brak'.

- Opterećuje me kada je pravi trenutak da to kažem. Odmah ili kad me malo bolje upozna? – pitala se ona.

