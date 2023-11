OŽENIO SE DRUGOM DOK JE BIO S NJOM: Slavna pevačica nedavno raskinula VERIDBU, a javno je PLAKALA zbog oženjenog bivšeg

Lana Del Rej ljubavni život drži dalje od očiju javnosti, a njeni obožavatelji često moraju da se pomuče kako bi saznali s kim se tajanstvena pevačica viđa. Iako je u prošlosti imala nekoliko turbulentih veza, mnogi su se ponadali da će s menadžerom Evanom Vinikerom konačno pronaći sreću.

foto: Profimedia

Premda je javnosti nepoznato kada i gde su se upoznali, Viniker je prošle godine na svom Instagram profilu podelio fotografiju s proslave Noći veštica, na kojoj se vidi i pevačica. Nagađanja o njihovom odnosu od tada se nisu stišavala, sve do maja ove godine, kada su konačno potvrdili veridbu.

Ipak, Lana je nedavno za Harper's Bazaar potvrdila da više nisu zajedno, odnosno da više nije zaljubljena: "Ne,trenutno definitivno nisam zaljubljena. Bila sam, ali više nisam."

Inače, pevačica je pre Evana ljubila muzičara Džeka Donogua, kog je ostavila upravo zbog romasne s Vinikerom. Ipak, njena najpoznatija ljubavna veza svakako je ona s policajcem Šonom Larkinom. On je bio jedan od retkih muškarca kog je pokazala na društvenim mrežama, a 2020. su i zajedno prošetali crvenim tepihom, piše Stil.

foto: Felipe Ramales / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Međutim, par se razišao iste godine, a Larkin je za američke medije rekao da su ostali prijatelji. Međutim, fanovi nisu sigurni da je pevačica podnela raskid jednako dobro kao on. Naime, ona je najavila novi album tačno na Larkinov rođendan, a zatim je u njegovom rodnom gradu, Tulsi, postavila jedinstveni billbard kojim ga je i promovisala.

foto: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Uz to, pevačica je ranije ove godine, tokom nastupa u Londonu, izmenila tekst pesme "Chemtrails Over the Country Club" aludirajući na to da se Larkin oženio svojom sadašnjom suprugom dok su se njih dvoje i dalje viđali.

"Rođen je u decembru i venčao se dok smo još bili zajedno... Nekada se pitam šta bi njegova supruga mislila da je znala da nisam imala pojma o tome... Rođen je u decembru, ja u junu... Oženio se dok smo zajedno odlazili na savetovanja za parove", glase neki od stihova koje je pevačica izgovorila.

(Kurir.rs/ Stil)

