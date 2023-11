OVO JE BRUTALNA ISTINA O ODNOSU MEGAN MARKL I KEJT MIDLTON PRE MEGZITA: Evo zašto snajke kopiraju stajlinge slavne princeze Dajane

Megan Markl i Kejt Mildton imaju istog modnog uzora, princezu Dajanu. Godinama na razne načine odaju počast Lejdi Di kroz stilove odevanja. Više nego kontroverzna knjiga autora Omida Skobija "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" bavi se i tim modnim omažom. Novinar koji je blisko sarađivao sa vojvotkinjom i vojvodom od Saseksa i koji je važio za njihovog nezvaničnog PR, objavio je bombastično štivo. Izvori bliski pomenutom paru su se pre desetak dana "ogradili" od knjige tvrdeći da nemaju bilo kakve veze sa napisanim.

Megan Markl i Kejt Mildton su na razne načine oponošale kultni stil princeze Dajane koja je ovih dana u žiži zbog šeste i finalne sezone serija "Kruna". Nekada su to činile modnim detaljima, nakitom koji je pripadao Lejdi Di, nekada manje- više celokupnim stajlingom.

Omid Skobi smatra da je to imalo smisla ako se uzme u obzir da su Megan i Kejt udate za Dajanine sinove, Harija i Vilijama, ali poručuje da je oponašanje stila princeze Dajane skoro pa nemoguće i da je nekada to kopiranje izgledalo neubedljivo.

Ovaj autor tvrdi da je stil Dajane postao veoma važna stvar za britansku kraljevsku porodicu, kao i da su se sve odluke o stajlinzima Megan i Kejt koje su imale veze sa Lejdi Di, raspravljale sa Harijem i Vilijamom.

Skobi ističe da je tačno bilo isplanirano kada i na kojem mestu će se javnost podsetiti na princezu Dajanu, kroz stil njenih snaja.

- U pravom trenutku to može biti sladak gest, ali tu je i pomalo neprijatan osećaj, kada shvatite da je često sve orkestrirano unutar istog sistema koji je doprineo životnoj mizeriji Dajane, unutar institucije koje i dalje želi deo Dajaninog sjaja - rekao je.

Autor šokantne knjige otkrio je i detalje odnosa Kejt Mildton i Megan Markl pa je napomenuo da se Kejt Mildton "naježi" svaki put kada čuje ime Harijeve supruge kao i da one ne razgovaraju još pre Mezgita koji se desio 2020. godine.

Mnogi smatraju da njegova knjiga samo narušava odnos Megan, Harija i dvora, ali on kaže da je odnos ovog para i Kejt i Vilijama nemoguće popraviti, piše Page six.

