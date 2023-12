KASKADER UMALO POGINUO NA SNIMANJU "PAKLENIH ULICA" Stigla kazna za filmsku ekipu, evo koliko će morati da plate odštetu

Kaznu od milion dolara moraju da plate šefovi franšize "Paklene ulice" jer je tokom snimanja filma "Paklene ulice 9", kaskader doživeo nezgodu pri kojoj je teško povređen. Imao je prelom lobanje, traumatsku povredu mozga i ramena.

Džo Vots pao je s balkona, s visine od 7,5 metara na beton, na glavu. Snimali su scenu borbe u junu 2019. godine u studiju Warner Bros. u Hertfordširu u Velikoj Britaniji, a Vots je menjao Vina Dizela. Kako javlja BBC, odgovorni su priznali zdravstvene i bezbednosne propuste i prihvatili kaznu.

Britanski sudija koji je vodio proces objavio je kako je 35-godišnji Vots, "srećan što je preživeo", nakon što su tužioci detaljno predočili šta se dogodilo na snimanju - kako se sigurnosna žica otkačila, te kako je kaskader izvodio vratolomiju koja je bila drugačija od one koju je više puta uvežbavao.

Vots je trebao s balkona da "bude bačen preko izvođačeva desnog ramena, ali to se promenilo u posednjem trenutku, te mu je rečeno da će biti bačen preko levog ramena. Zbog toga je promašio bezbednosne podloge i doživeo oštećenje mozga", rečeno je na sudu. Takođe, između dva ponavljanja niko nije proverio sigurnosnu žicu.

Okružni sudija Tolvinder Batar žestoko je kritikovao odluku o promenama u sceni "u poslednjem trenutku", te je rekao kako su bezbednosne podloge morale biti prilagođene promenama.

Stručnjaci za bezbednost na radu rekli su kako filmaši nisu imali uhodan sistem dvostruke provere da li je žica (na Votsovom prsluku) bila pravilno postavljena i zategnuta. Tužioci su rekli kako FF9 Pictures, koji su pod kapom Universal Pictures, "nisu proširili bezbednosne podloge koje su potrebne da bi se sprečile posledice ne nasumičnog pada koje su se dogodile nakon promena na setu i same scene".

- Povrede gospodina Votsa promenile su mu život, a lako je moglo da se dogodi i da pogine - rekla je u svom stručnom svedočenju inspektorka Roksana Barker - U kaskaderskom poslu ne radi se o sprečavanju pada, nego o smanjenju rizika od povreda.

Vots je pre nesreće bio jako zauzet, uspešan i vrlo tražen - radio je kao kaskader u brojnim poznatim projektima, od "Igre prestola" i "Ratova zvezda" do "Kingsmana".

U filmu "Paklene ulice 9" glume Vin Dizel, Mišel Rodrigez, Tajriz Gibson, Kris "Ludakris" Bridžis, Džon Sina, Natali Emanuel, Džordan Bruster, Sung Kang, Helen Miren, Kurt Rasel i Šarliz Teron. Nakon odlaganja premijere zbog pandemije i zatvaranja bioskopskih dvorana širom sveta, ovaj film je bio prvi "veliki film" koji je počeo da se prikazuje u bioskopima. Premijera je bila u junu 2021. godine, s osrednjim rezultatima i mnogim lošim kritikama. Na kraju je zaradio 70 miliona dolara u SAD, što je bio rekord u eri pandemije.

Kada je krenuo sudski proces i kada je "FF9 Limited" prvi put priznao odgovornost sredinom ove godine, Džo Vots je rekao za Variety kako je osetio ogromno olakšanje.

- Prošle su gotovo četiri godine od nesreće i tokom tog vremena ja sam vrlo naporno radio na svom oporavku. Znam da nikad više neću raditi svoj posao, što me jako uznemirava, ali odlučan sam da svoj život vratim u normalu najviše što mogu - kazao je kaskader - Zato sam zahvalan što su iz "FF9" priznali svoju odgovornost. To je i poziv filmskoj industriji da setovi budu što bezbedniji za one koji rade na njima. Nikome ne želim da prođe ono što sam ja prošao.

