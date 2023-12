NALAZI SE NA CRNOJ LISTI ZBOG OPTUŽBI DA JE NAPASTVOVAO ROĐENU ĆERKU: Reditelju svi okrenuli leđa, povukao se u "MIŠJU RUPU" FOTO

Reditelj Vudi Alen slavi 88. rođendan, a nedavno je sa svojom suprugom Son Ji Previn posetio Filmski festival u Veneciji i obećao da će ponovo snimati filmove u Njujorku ako 'neko bude dovoljno lud' da ga finansira. Majstor humora i društvene satire više ne snima u SAD-u jer mu je filmska industrija okrenula leđa nakon optužbi njegove bivše supruge Mije Ferou da je seksualno zlostavljao njihovu ćerku Dilan.

Veza Vudija Alena i Mije Ferou isprva je privukla veliku pažnju javnosti jer je njihovo partnerstvo procvetalo u čak 13 zajedničkih filmova, a kasnije zbog ljubavnog trougla s njihovom usvojenom ćerkom. Naime, par se upoznao u jednom restoranu na Menhetnu kad je Mija imala 34 godine i sedmoro dece, a Alen 43 godine i nije baš bio sklon porodičnom životu. Kad ga je upoznala sa svojom porodicom, njena usvojena ćerka Son Ji imala je samo 10 godina i nije bila oduševljena novim muškarcem u kući.

Sve je počelo 1977. kad su Mija i njen bivši suprug Andre Previn usvojili siromašnu sedmogodišnju devojčicu iz Koreje. Zanimljivo je da se Mija pre toga morala dosta da se izbori za usvajanje jer je u to vreme parovima bilo dopušteno da usvoje samo dvoje dece iz inostranstva, a njih dvoje su tad već imali dva usvojena sina iz Vijetnama uz svoja dva biološka sina blizanca.

Godinu dana nakon što su usvojili devojčicu, Mija i Andre su odlučili da se razvedu. Ona je samo godinu dana kasnije započela vezu sa slavnim filmskim rediteljem Vudijem Alenom. Glumica tad nije ni slutila da će se ova veza za nju završiti slomljenim srcem, a nije mogla ni pretpostaviti da se krivac za njihov rastanak već nalazi pod njenim krovom. Iako Vudi nije bio lud za roditeljstvom, 1985. pristao je s Mijom da usvoji još jedno dete te je u njihov dom stigla i Dilan koja će kasnije reditelja teško optužiti za zlostavljanje.

Kako je vreme prolazilo, emotivna veza između Alena i Ferou počela je da bledi, a on se u međuvremenu počeo povezivati sa Son Ji. Ona je ispričala da je njihovo prijateljstvo započelo kad je ona u trećem razredu srednje škole slomila zglob na fudbalu, a on ju je odvezao doktoru. Ubrzo su zajedno počeli da idu na košarkaške utakmice. Pre toga, objasnila je jednom Son Ji, njih dvoje praktički nisu ni razgovarali, a na kasnijem suđenju je istakla da joj on 'nikad nije bio očinska figura'.

Vezu su započeli u decembru 1991., kako je kasnije Vudi na sudu otkrio 'nekoliko dana nakon Božića', kad je ona došla da provede zimske praznike kod kuće tokom prve godine fakulteta. On je imao 56 godina, a ona 21. Svoju vezu nisu mogli dugo da skrivaju, već je u januaru iduće godine Mija u Vudijevom stanu pronašla intimne fotografije Son Ji i saznala za njihovu aferu. Alen je tvrdio da više nije bio u vezi s Mijom kad je započeo vezu sa Son Ji, a opisao je da je sve započelo kao afera koja se razvila u nešto više.

U avgustu 1992. njihova veza je počela da puni medije, a Vudi Alen je objavio izjavu u kojoj je rekao da je zaljubljen u nju. Son Ji je priznala da ju je to iznenadilo. Otkriće intimnih fotografija izazvalo je šok u javnosti i pravu medijsku pomamu. Ferou je strateški planirala svoju pravnu bitku protiv Alena dok je u međuvremenu mudro ćutala. Ubrzo nakon toga optužila je Alena za neprimereno ponašanje prema njihovoj ćerki Dilan, što je izazvalo žučnu bitku oko starateljstva i napete sudske procese.

Pravna bitka između Vudija Allena i Mije Ferou dostigla je vrhunac kada su obe strane iznele svoje dokaze. Godine 1993. sudija je Miji dodelio starateljstvo nad decom, odbacio optužbe protiv Alena i uveo ograničenja njegovih prava na posete. Tokom celog postupka stručnjaci su diskreditovali Dilanino svedočenje zbog nedoslednosti koje su se pojavile tokom unakrsnog ispitivanja.

Uprkos ličnim i pravnim previranjima, Vudi Alen i Son Ji Previn ostali su čvrsti u svojoj predanosti jedno drugome. Četiri godine nakon skandala, formalizovali su svoju vezu. U vreme njihovog venčanja Alen je imao 61, a Son Ji 26 godina. Dok je Alen nastavio da radi kao filmski reditelj, Son Ji je prihvatila svoju ulogu odane supruge i domaćice.

Tokom godina par je odlučio da usvoji dve devojčice i podiže svoju porodicu daleko od svetla reflektora i medijske pažnje. Iako neki i dalje ističu da je Vudi Alen oženio njegovu ćerku, Son Ji pojašnjava da njihov odnos nije bio klasičan odnos oca i kćeri te da su se njihovi izbori pokazali uspešnim, jer su u stabilnom braku ostali više od tri decenije.

