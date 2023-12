HOLIVUDSKI ZAVODNIK POKAZAO ZAŠTO ŽENE ŠIROM SVETA LUDE ZA NJIM: Džordž Kluni ispao šmeker na crvenom tepihu, svi pričaju o tome

Džordž Kluni je decenijama miljenik žena. Ovaj holivudski zavodnik se uvek nalazi na listama najzognoijih, najpoželjnijih frajera, iako ima 62 godine. Glumac je i veliki šmeker, a neretko pokaže i svoju džentlmensku stranu.

foto: Profimedia

Naime, u Londonu je održana premijera filma "The Boys in the Boat" koji je režirao upravo on, što i ne treba da čudi jer je nije prva režija slavnog glumca. On i supruga su zablistali na crvenom tepihu, ali je im je planove poremetila kiša. Međutim, Kluni je uzeo kišobran i pazio da Amal slučajno ne pokisne.

foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naravno, mnogi su sa oduševljenjem gledali fotografije sa crvenog tepiha i hvalili Klunijev džentlmenski potez.

foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Da podsetimo, Kluni se oženio Amal pre devet godina, a do tada je slovio za večitog neženju. Međutim, advokatica za ljudska prava je uspela da dopre do njegovog srca, a imaju dvoje dece.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

02:29 POZNATI GLUMAC O POSTAVLJANJU GRANICA: U emisiji Pusti brigu otkrio šta je ključno kada je reč O GLUMI (VIDEO)