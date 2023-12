PRIMEĆUJETE LI RAZLIKU? Adrijana Lima u javnosti nakon STRAŠNIH UVREDA zbog izgleda, a jedna stvar ne prestaje da se KOMENTARIŠE

Manekenka Adrijana Lima (42) šokirala je javnost kada se prošlog meseca pojavila na premijeri filma "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds&Snakes" u Los Anđelesu. Čim su je fotoreporteri ugledali i uslikali, krenule su kritike na račun njenog izgleda.

Ovih dana smo je prvi put videli na crvenom tepihu nakon tih napada. Bila je na gala večeri "Mon Chéri Barbara" u Minhenu. Nosila je dugu sivu haljinu, a sve vreme se smeškala i pozirala. Izgledala je manje natečeno i izobličeno, a činilo se i kako ima manje "kose oči" i podignute obrve, pa su mnogi zaključili kako je prošli put mnogo pogrešila pojavivši se u javnosti.

foto: BabiradPicture / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prošlog meseca kritičari su jedva dočekali da komentarišu njen izgled. I dok su jedni prvo mislili da joj se lice "zaokružilo" zbog nekoliko kilograma viška, drugi su verovali kako je otišla na estetski zahvat "fox eyes", ali i da je preterala s botoksom i filerima.

foto: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Adrijana nije Viktorijin anđeo od 2018. godine, kada se povukla kako bi se posvetila porodici. Ove godine pridružila se ikonama Žizel Bundšen, Naomi Kembel i Kendis Svonepoel, pa su četiri dame bile zaštitno lice parfema Victoria's Secreta.

Prošle godine rodila je sina Sijana, kog je dobila s filmskim producentom Andreom Lemersom (42) i od tada često "opletu" po njoj zbog viška kilograma.

foto: Jen Lowery / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Osim sina, Adrijana ima i dve ćerke, Valentinu (13) i Sijenu (10) iz braka sa srpskim košarkašem Markom Jarićem (44). Upoznali su se na žurki u Los Anđelesu 2006, a zaručili dve godine kasnije, kad je Lima slavila 27. rođendan. Venčali su se 2009. na Dan zaljubljenih, a zvanično razišli 2016. godine.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

00:10 ADRIJANA LIMA SLAVI UZ NAŠU MUZIKU: Hit Lepe Brene iznenadio je sve