"BASTIJAN ME NE RAZUME" Ana Ivanović progovorila o NESPORAZUMU sa Švajnštajgerom: "Nikako ne mogu da mu objasnim"

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović progovorila je o izazovima u braku i zajedničkom životu sa bivšim fudbalerom Nemačke Bastijanom Švajnštajgerom.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger jedan su od najskladnijih parova na svetskoj javnoj sceni. U braku su od 2016. godine, a u maju ove godine su dobili i trećeg sina.

foto: Instagram

Popularna teniserka nedavno je izjavila da je od samog početka znala da je Bastijan "taj".

- Odmah sam osetila... U pogledu, mislim da oči nikad ne lažu, kada u očima vidiš i osetiš nešto. Taj osećaj i dok smo bili prijatelji da se znamo odavno... On meni svakim danom daje tu sigurnost. To je jako važno i veliki luksuz. On je moj glas razuma, uvek je tu, ja sam dosta emotivna... Teško mogu da opišem, ali uvek me razoruža sa odgovorom, pristupom, pitanjem, da kad malo razmislim shvatim da treba da se smirim - rekla je nedavno Ana Ivanović u intervjuu za "RTS".

foto: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

"Suprug me ne razume"

Ovoga puta, gostujući u podkastu "Alesto" , Ana se dotakla mesta na kome se ona i Bastijan ne razumeju.

- Mene suprug ne razume. Samo mi kaže da imam problem sa organizacijom. Meni je to mnogo smešno jer sam ja jako organizovana, a ja njemu pokušavam da objasnim da nemam problem sa organizacijom. Ja samo imam previše stvari koje ne mogu da stanu u jedan dan, ali on to ne razume. On sve to pojednostavi. Ima vremena i da odmori i da popije kafu i nije mu jasno kako ja ne mogu svoj dan isto tako da organizujem - rekla je kroz osmeh lepa teniserka.

foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Drži privatan život van očiju javnosti

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger vode život u strogoj privatnosti. Kako je jednom prilikom istakla, čak ni svojoj deci nisu rekli koliko su popularni.

- Naša deca uopšte ne znaju ko smo mi u smislu naše karijere. Čak i kada nas ljudi zaustave da se slikamo mnogo je zanimljivo, jer njima to uopšte nije jasno. Oni misle da su to neki naši prijatelji - izjavila je jednom prilikom proslavljena teniserka.

Inače, Ana je svoju sportsku karijeru završila 2016. godine kako bi se posvetila porodici i privatnom biznisu.

(Kurir.rs/ Alesto/ Blic)

Bonus video:

00:38 Ana Ivanović ponovo na terenu