PRINC LUIS ZBOG OVIH FOTKI POSTAO HIT NA MREŽAMA: Sin Kejt Midlton ponovo je UKRAO ŠOU! Na ove GRIMASE niko nije ostao ravnodušan

Treći godišnji koncert Royal Carols - Together At Christmas održan je u Vestminsterskoj opatiji. To je događaj koji organizuje Kejt Midlton i održava se od 2021. godine, a ove godine smo imali predstavu pored prestave. Pogodili ste, mali Luis je ponovo pravio šou.

Koncert je snimljen i biće emitovan na Badnje veče. Kao i prethodnih godina, princeza Kejt Midlton je na događaju imala podršku obe strane svoje porodice. Njeni roditelji Kerol i Majkl Midlton su bili prisutni, kao i njena sestra Pipa Midlton i njen suprug Džejms Metjuz.

foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Luis je ukrao šou

Pored supruga, princa Vilijama, Kejt se pridružilo i njihovo troje dece - princ Džordž, princeza Šarlot i princ Luis.

Dok su Džordž, 10, i Šarlot, osam, prisustvovali događaju prošle godine, petogodišnji Luis se pridružio svojim roditeljima, braći i sestrama po prvi put ove godine. I naravno, privukao je sve poglede i kamere na sebe.

foto: Chris Jackson/WPA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Deca su prišla crvenom poštanskom sandučetu ispred Vestminsterske opatije i stavila koverte unutra. U novom prilogu ove godine, deca koja su prisustvovala događaju pozvana su da pošalju ručno rađene božićne čestitke i najbolje želje drugoj deci. I posle toga, dok su stajali i držali sveće, mali Luis nije imao mira.

Dok su mu brat i sestra stajali mirno, on se okrenuo, napravio grimasu, a zatim pokušao da ugasi sveću koju je držala njegova sestra Šarlot. Njegovo ponašanje ponovo je nasmejalo Britance i komentarišu ga širom društvenih mreža.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

03:08 BATA SPASOJEVIĆ PROGOVORIO O SVOM DETINJSTVU I ŽIVOTU Evo šta je rekao o Kejt Midlton i njenom stajlingu OTKRIO I SKIVENI TALENAT!