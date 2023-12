IMAO NAJLEPŠE ŽENE SVETA, A SAD ŠETA NOVU 24 GODINE MLAĐU DEVOJKU: Glumac nikad srećniji, fotografije sa plaže SVE GOVORE!

Šon Pen je dospeo na naslovne strane proteklog vikenda zbog svoje nove veze sa Natali Keli, australijskom glumicom koja je 24 godine mlađa od njega.

Par je uslikan na plaži u Majamiju, a glumac odavno nije izgledao ovako srećno kao sa Natali.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Glumica je rođena u Peruu i odrasla je u Australiji, a najpoznatija je po ulogama u filmovima Body of Proof, The Vampire Diaries, Dynasty, UnReal.

Svoju veliku holivudsku pauzu imala je 2006. nakon što je ostvarila glavnu ulogu u filmu Brzi i žestoki: Tokijski drift. Godine 2010. Natali se pojavila u spotu Bruna Marsa za pesmu Just The Way You Are.

Međutim, poslednjih godina Natali je okrenula leđa Holivudu kako bi se fokusirala na svoju borbu protiv klimatskih promena i aktivizam.

Ona je otkrila da joj je bilo užasno da živi u Los Anđelesu u svojim dvadesetim, priznajući da je izgubila osećaj bilo kakve svrhe.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Bio sam studentkinja univerziteta na kom sam izučavala društvene nauke i politiku, specijalizovala se za razvoj trećeg sveta, i radila kao volonterka u centru grada sa mladima, a onda sam se odjednom preselila i moja svrha je nestala. Odjednom mi se učinilo da je moja svrha da budem poznata glumica“, rekla je.

Natali je izjavila i da je bila u „dubokoj depresiji“ nakon uspeha Tokio Drifta, jer se stvarnost „uspeha“ nije poklapala sa onim što se nadala da će biti.

Rekla je i da sada žali što je glumila u tom filmu jer je on predstavljao sve protiv čega se ona zalaže.

Ovih dana, ona je aktivna u akcijama protiv klimatskih promena i edukuje svoje obožavaoce o Peruu, zemlji gde je rođena.

U maju 2020. Natali se zaklela da će izdržati čitavih 12 meseci bez kupovine i prihvatanja nove odeće, a objasnila je da želi da skrene pažnju na „destruktivni uticaj koji modna industrija ima na životnu sredinu“.

„Iako mnogo pričam o ljubavi prema Zemlji, bila sam licemer kada su u pitanju moda i odeća“, napisala je tada na Instagramu.

Ona je priznala da je ranije opravdavala svoje kupovine govoreći sebi da treba da izbegava ‘ponavljanje odevnih predmeta’ zbog toga što je poznata.

Godine 2018, Natali je zaprosila svog dečka Džordija Barouza posle veze od samo nekoliko meseci. Venčali su se u Sidneju kasnije te iste godine, a razveli u junu 2020.

Ona je javno potvrdila svoj razvod u avgustu 2021. godine. Njen poslednji dečko pre Šona Pena bio je Zak Goldsmit (48), član Doma lordova Ujedinjenog Kraljevstva.