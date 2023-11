ŠON PEN PRVI PUT SE OGLASIO NAKON SMRTI METJUA PERIJA: Otkrio detalje poslednjeg susreta, a zbog ovoga biće mu VEČNO ZAHVALAN FOTO

Slavni glumac Šon Pen prvi put je pričao o smrti čuvenog kolege Metjua Perija koji je umro 28. oktobra u Los Anđelesu. U emisiji "Piers Morgan Uncensored" voditelja Pirsa Morgana opisao je njihov nedavni susret i otkrio je na čemu mu je zahvalan.

foto: Shutterstock

"Kakav talentovani tip. Ne mogu da tvrdim da sam ga dobro poznavao, ali veoma mi se dopadao.

Video sam ga nedavno, obojica smo čekali let sa aerdroma u Los Anđelesu, pohvalio sam ga zbog onoga što znam o njegovoj knjizi. Nisam čitao knjigu, video sam nekoliko njegovih intervjua, govorio je o tome, suočio se sa time, bio je vrlo inteligentan i hrabar u vezi s tim i velikodušno je delio svoje iskustvo ljudima kako bi im pomogao", reka je Šon Pen o slavnom Metjuu Periju.

foto: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sin Šona Pena Huper borio se kao tinejdžer sa zavisnošću od meta, pa je borba Metjua Perija i činjenica da je javno pričao o tome, važna za Oskarovca.

Šon Pen je o odlasku Metjua Perija, rekao sledeće:

"To je tragično, ne mogu da kažem da sam bio jako iznenađen. Ne znam šta piše u izveštaju mrtvozornika i sve ostalo... ali znam da je naneo mnogo štete svojim organima tokom godina.

foto: CPR/DSANCHEZ / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Znate, teška je to situacija, i on je to morao da uradi, morao je da ostavi tu priču iza sebe i morao je svojim talentom da pruži mnogo radosti velikom broju ljudi. Želim dobro njegovoj porodici", prenosi Daily mail.

Šon Pen se 2001. pojavio u sitkomu "Prijatelji", u dve epizode "The One With The Halloween Party" i "The One With The Stain", glumeči dečka Fibi Bufe (Lisa Kudrou). Reditelj serije Kevin Brajt rekao je da je Pen bio najmanje uspešna gostujuća zvezda u ovoj TV priči.

foto: Profimedia

"Jednostavno, stil produkcije nije bio onakav na koji je navikao", rekao je režiser za metro.co.uk.

Glavni glumci iz "Prijatelja" Dženifer Aniston, Kortni Koks, Lisa Kudrou, Met Leblank i Dejvid Švimer planiraju da odaju počast Metju Periju na predstojećoj dodeli Emi nagrada u Los Anđelesu (16. januar 2024).

Glumca Metjua Perija je mrtvog u đakuziju našao asistent, čekaju se rezultati svih toksikoloških analiza kako se utvrdio uzrok smrti.

(Kurir.rs/Blic žena)