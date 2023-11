TOLIKO TE VOLIM I RAZGOVARAM S TOBOM SVAKI DAN, PONEKAD TE ČUJEM… Čuveni Ros i Rejčel se emotivnim rečima oprostili od Čendlera

Glumac Metju Peri, najpoznatiji po ulozi Čendlera Binga u kultnoj seriji "Prijatelji", preminuo je 28. oktobra u 55. godini života.

Ova vest je, pored porodice, prijatelja i obožavalaca, naročito potresla i čuvenu petorku koja je sa njim glumila u pomenutoj seriji.

Oni su u zajedničkom saopštenju naveli da su „potpuno slomljeni ovom vešću“, te da su Perija posmatrali kao brata jer su „svi postali kao porodica“. Nakon toga se nisu oglašavali, a sada su, nakon Meta Leblanka i Kortni Koks, dirljive oproštajne poruke Periju uputili i Dženifer Aniston i Dejvid Švimer koji su glumili Rosa i Rejčel u „Prijateljima“.

- Oh, čoveče, ovo je duboko poseklo… Morati da se oprostim od našeg Metija bio je ludi talas emocija koji nikada ranije nisam iskusila. Svi mi doživljavamo gubitak u nekom trenutku našeg života. Gubitak života ili gubitak ljubavi. Biti u stanju da zaista SEDNETE u ovoj tuzi, omogućava vam da osetite trenutke radosti i zahvalnosti što ste voleli nekoga tako duboko. I mi smo ga duboko voleli. On je bio deo našeg DNK. Uvek smo bili nas šestoro. Ovo je bila izabrana porodica koja je zauvek promenila tok onoga ko smo bili i kakav će biti naš put. Za Metija koji je znao i voleo da zasmejava ljude. Kako je sam rekao, ako nije čuo ‘smeh’ – mislio je da će umreti. Njegov život je bukvalno zavisio od toga. I, čoveče, je li uspeo u tome? Sve nas je nasmejavao. I nasmejavao nas je jako. U poslednjih nekoliko nedelja, ‘pretresala’ sam poruke koje smo slali jedno drugom. Smeh i plač, pa opet smeh. Čuvaću ih uvek i zauvek. Našla sam jednu poruku koju mi je jednog dana poslao niotkuda. To sve govori. (Pogledajte drugi slajd…) - napisala je Dženifer.

Na drugom slajdu vidi se fotografija koju joj je Metju poslao, a na kojoj su njih dvoje nasmejani na snimanju „Prijatelja“.

- Zasmejavanje tebe – činilo je moj dan potpunim. To je upotpunjavalo moj dan . napisao joj je on, na šta je ona odgovorila: „Aaaa, prvi od hiljada puta“.

- Meti, toliko te volim i znam da si sada potpuno miran i bez ikakvog bola. Razgovaram s tobom svaki dan… ponekad te skoro čujem kako govoriš ‘možeš li biti luđa?’ Odmori se, mali brate. Uvek si mi ulepšavao dan… - zaključila je Dženifer.

I Dejvid Švimer, čuveni Ros Geler iz „Prijatelja“ se od Metjua oprostio nizom zajedničkih fotografija i potresnom porukom.

- Hvala ti za 10 neverovatnih godina smeha i kreativnosti. Nikada neću zaboraviti tvoj besprekoran komični tajming i isporuku. Mogao si da uzimaš ravnu liniju dijaloga i savijaš ga prema svojoj volji, što rezultira nečim potpuno originalnim i neočekivano smešnim da i dalje začuđuje. I imao si srca. Bio si velikodušan i delio ga sa nama kako bismo mogli da stvorimo porodicu od šest stranaca. Ova fotografija je iz jednog od mojih omiljenih trenutaka sa tobom. Sada me tera da se osmehujem i tugujem u isto vreme. Zamišljam te tamo gore, negde, u istom belom odelu, sa rukama u džepovima, gledaš okolo… ‘Može li biti još oblaka?' - napisao je Švimer.

