MEMOARI METJUA PERIJA KONAČNO NA SRPSKOM: Potresna ispovest omiljenog glumca koji je nedavno preminuo dostupna čitaocima od sutra

Iskrena i nemilosrdna autobiografija glumca Metjua Perija "Prijatelji, ljubavnici i Velika Strašna Stvar" biće dostupna čitaocima od 16. novembra.

U knjizi o svom životu Metju Peri, koji se proslavio ulogom Čendlera Binga u planetarno popularnoj seriji "Prijatelji“, objašnjava svoju borbu sa zavisnošću, njene uzroke, tok i sve ono što mu se u životu događalo, bez mnogo uvijanja, sažeto, iskreno i žestoko.

foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

- Sirova i neustrašiva autobiografija za koju je trebalo imati hrabrosti, a Metju Peri je bio hrabar - napisala je jedna od kreatorki serije "Prijatelji" Marta Kaufman i dodala:

- Proveo nas je kroz svoju zavisnost, bolest i parališuću usamljenost. On je uspeo da pretvori svoj bol u komičnu radost za druge, ali, kako sam kaže, to ga je mnogo koštalo. Ako želite da saznate ko je bio Metju Peri, udaljite se od senzacionalističkih vesti i pročitajte ovo.

Značaj Perijeve knjige nije samo u onome što je napisao ili načinu na koji je to uradio, već u tome što je uopšte odlučio da ispriča svoju priču, a to je učinio iskreno i srdačno, jedinstvenim i prepoznatljivim tonom, s mnogo čendlerovskih opaski i sarkazma.

foto: lcv / Alamy / Alamy / Profimedia

- Ćao, zovem se Metju, mada me možda znate i pod drugim imenom. Prijatelji me zovu Meti. I trebalo bi da sam mrtav - Ovako proročki počinje Perijeva knjiga u kojoj će čitaoci saznati detalje njegovog života, od dečjih ambicija do slave, preko zavisnosti i oporavka nakon ozbiljne zdravstvene krize koja mu je ugrozila život.

Metju opisuje rasparanu porodicu koja ga je odgajila (a istovremeno ga prepustila samom sebi), želju za priznanjem zbog čega je stremio ka slavi i ogromnu prazninu unutar njega koju nije moglo da ispuni čak ni ostvarenje najvećih snova. Govori i o miru koji je pronašao kada se oslobodio zavisnosti, kako se osećao povodom sveprisutnosti serije „Prijatelji“, deleći ujedno priče o svojim kolegama i drugim zvezdama koje je sreo na tom putu.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Bez zadrške Peri živo prikazuje svoju borbu sa zavisnošću i dubokim, neizlečivim bolom u sebi koji ju je raspirivao, iako se činilo da ima sve što čovek može da poželi.

(Kurir.rs)