EVO KAKO IZGLEDA PORODIČNI DOM ANDRIJE MILOŠEVIĆA I ALEKSANDRE TOMIĆ: Posebno uređena soba za sina je RAZNEŽILA sve (VIDEO)

Glumac Andrija Milošević i njegova supruga Aleksandra Tomić pre nekoliko meseci su postali roditelji i dobili sina Relju.

Ponosni roditelji svaki trenutak provode sa mezimcem, za kojeg su posebno uredili sobu, ali je retko kada fotografišu, želeći da to bude intimni trenutak za njih dvoje.

Dom Andrije i Aleksandre odiše toplinom, a svaki kutak je sređen po poslednjem trenudu u svetu enterijera.

Andrija često zna da obijavi fotografije i video zapise iz svog doma, pa se vidi raskoš njihovog stana.

Čini se da, od Miloševića, svi kada ga vide očekuju da ih i privatno nasmeje i ispriča im neki dobar vic.

- Trenutno osećam da mogu mnogo da dam ali nisam u mogućnosti da valorizujem sve ideje, a i nemam drugih ponuda što se tiče televizije. Zato radim u pozorištu i na platformi koja uskoro dobija svoj pravi oblik, te ćete imati priliku da vidite nešto sasvim novo na našem medijskom polju. Ja sam kao voda, pa i kroz stene, lako pronalazim put.

Ističe da je prošla godina apsolutno bila njegova najbolja i najsrećnija s obzirom da je postao tata. Objašnjava koliko mu je Relja promenio dotadašnji život i u čemu se to najviše ogleda.

- Očovečio me je, oljudio, nadmudrio, zavoleo, prigrlio, razbudio, osnažio, a moram reći i da me je razmazio. Često me pitaju koliko mi je supruga Aleksandra “vetar u leđa” u svemu što radim. Bez tog vetra nema napretka - zaključuje MiIošević.

