KAŽU "EVO, BAKA DOŠLA PO TEBE" Naša glumica rodila dete u 43. godini, ćerku ODGAJA SAMA, a sad otkriva kroz šta prolazi

Glumica Danijela Vranješ postala je majka u 43. godini. Pre nego što je i saznala da je trudna glumica je napustila svog partnera muzičara Igora Maleševića, pa je ćerku Emu odlučila da odgaja sama.

Govoreći za domaće medije,Danijela Vranješ je otkrila da je mislila da nikada neće postati majka i da joj se trudnoća desila prirodnim putem, ali da je i po mnogo čemu bila netipična trudnica za svoje godine.

- Osećala sam da mogu i prirodno da se porodim, ali je lekar, koji je vodio moju trudnoću insistirao na tome da to bude carskim rezom. Sada mi je malo krivo što i to nisam uspela da izguram. Ležala na izdvojenom odeljenju za visokorizične trudnoće i meni je bilo jako dosadno tamo. Prirodnim putem sam začela dete, nije mi čak ni pritisak skočio. Prvu hipertenzionu krizu sam imala kada je Ema napunila 5 godina. Mene je trudnoća izlečila i u duhovnom smislu. Sa stomakom u osmom mesecu sam išla na premijeru, snimala sam film u trudnoći - rekla je glumica Danijela Vranješ.

Kako je otkrila, sazrela je u kasnijim godinama i imala je stav da se neće baviti trudnoćom. Ipak, kako sada kaže, majčinstvo ju je preporodilo.

- Ja sam neko ko obožava da bude mama, to mi je došlo tačno onda kada mi je trebalo, ja se nikada ne umorim od toga što sam mama. Kada neko strašno želi da bude roditelj, to mu stvarno treba omogućiti. Deci je potreban roditelj koji želi to da bude. Najmanje je tu važno koliko imamo novca i koliko smo mladi. Treba bodriti ljude koji to žele - kaže glumica.

"Nekada kažu, 'evo baka je došla po dete', ali ja to nisam osetila"

Iako mnogo žene koje kasnije ostaju u drugom stanju prolaze kroz razne diskriminacije, glumica Danijela Vranješ kaže da to nije osetila.

- Nisam to osetila u smislu neke diskriminacije. Ni posle oporavka. Ja sam žena sa strašno jakom voljom. Ključna stvar kada ste roditelji morate da imate jaku volju. Umor nije opcija. Ja i dan-danas ne osećam koliko imam godina, a ni ljudi me tako ne percipiraju. Međutim, slušala sam priče žena koja to jesu imale. Dešava se često da im kažu: "Evo baka je došla po tebe", a nije baka, nego mama. Diskriminacija po godinama jako je prisutna kod nas - kaže Vranješ.

Priznaje i da sve što su joj prognozirali, nije se ostvarilo.

- Govorili su mi da neću moći da se vratim na devojačku liniju, da će mi ostati veliki stomak, da mi dete neće biti zdravo. Ima bapska priča da će se dete roditi sa slabijim imunitetom, eno je sva je kao jabuka. Ništa mi se nije desilo što su mi prognozirali - kaže Danijela.

"Moja energija i pozitivan stav daju snagu drugim ženama"

Ističe da je hrabrila neke starije mame, koje nisu želele da idu u parkić sa detetom upravo zato što su starije.

- Neke starije mame čak nisu želele zbog toga da odlaze u parkić, pa sam ih ja hrabrila. To je velika trauma. Moramo mi lično, kada već odlučiš da rodiš u tim godinama, da snosimo veliku odgovornost - kaže Vranješ.

Navodi i da je veoma važno da se objektivno govori o trudnoći nakon 40. godine, jer nije kod svakoga ista.

- Nakon porođaja sretala sam žene kojima je moja lepa energija i pozitivan stav ulio energiju. Dobro je da se o tome objektivno govori. Veoma je individualno i važno je da se shvati da to nije kod svakog isto - kaže Danijela Vranješ za "Prva TV".

