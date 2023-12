"POSTALE SMO BLISKE PRIJATELJICE": Sloboda Mićalović je tokom studentskih dana delila STAN sa ovom glumicom! Živele kao CIMERKE

Poznato je da je Sloboda Mićalović iz Leksovca i da je glumu upisala 1999. godine.

Sloboda je vozom krenula u Beograd kako bi na Fakultetu dramskih umetnosti pokušala da upiše glumu. Pratio ju je otac Dragan, koji se do poslednjeg trenutka protivio ćerkinoj odluci da krene njegovim stopama. Imala je svega sedamnaest godina kada je, prošavši na prijemnom iz prve, primljena u klasu zahtevnog profesora Predraga Bajčetića, piše Vikipedija.

Glumici Slobodi Mićalović, kada je došla iz Leskovca, cimerka i koleginica sa klase joj je bila Zorana Bečić, inače ćerka čuvenog sarajevskog glumca Zorana Bečića. Njih dve su i danas veoma bliske prijateljice.

"Zorana je moja bliska prijateljica sa klase, zajedno smo živele dok smo studirale", rekla je ranije Sloboda.

Inače, glumački par Igor Đorđević i Zorana Bećić više od petnaest godina uživa u ljubavi, a mezimice Petra i Blanka upotpunile su njihovu zajednicu i unele radost u porodični život.

Igor Đorđević i Zorana Bećić upoznali su se na jednoj žurki dok su još bili studenti. Igor je šest puta tokom večeri Zoranu pitao kako se zove, objašnjavajući da ima lošu memoriju.

Šarmantna crnokosa koleginica odgovorila mu je dva puta, a ostatak večeri ga je ignorisala. Ipak, Igor je bio uporan i na jednom od narednih susreta počeo je da je “muva”.

Zorana je ranije rekla da ju je osvojio romantikom.

- Ume da bude vrlo romantičan, često me iznenadi bez ikakvog razloga. Svako jutro mi kuva kafu i pušta me da duže spavam - naglašava ona.

Ona je iskreno u jednom intervjuu za “Gloriju” govorila o braku.

- Koji god posao da radiš, ako s nekim živiš, deliš te stvari s njim, to je potpuno normalno. U Igora imam najviše poverenja. On je moj životni oslonac u svakom pogledu i svaka odluka koju donosimo je zajednička, promišljena. To se odnosi i na uloge i na zajednički rad. Najvažnija mi je njegova kritika. Ukoliko postoje iskrenost i dobra saradnja u braku, veliko razumevanje između ljudi i poštovanje prema profesiji svog partnera, onda je sve mnogo jednostavnije. Mi smo 12 godina u braku, veoma dobro se poznajemo i uhodani smo, svako zna svoje obaveze, raspodelu posla, u zavisnosti od opterećenosti tokom dana. Kad Igor ima previše obaveza, zna se šta ja preuzimam, i obrnuto, jedno drugome maksimalno izlazimo u susret - rekla je tada Zorana, a Igor dodao:

- Nemam talenat za podvlačenje crta. Meni svaki naš dan izgleda kao oni na početku. Uf, kako to romantično zvuči. Naravno, preturili smo mnogo toga preko glave, i prelepe i one manje lepe trenutke, i tek ćemo.

Kruna njihove ljubavi su dve ćerke - Petra i Blanka. Budući da su devojčice po nepisanom pravilu uglavnom vezane za oca, Igor odgovara da li mu je pripala titula omiljenog roditelja ili onog koji zavodi red:

- Zorana i ja tu nemamo utvrđene uloge. Oboje možemo biti i jedno i drugo, sve zavisi od situacije. Pre neki dan uhvatio sam sebe kako sa cigaretom u ruci starijoj ćerki govorim da nije dobro pušiti. A onda sam shvatio da je vizuelna poruka daleko jača od izgovorene i da su dela zapravo najmoćnija lekcija. Zato se trudim da se takve stvari više ne ponavljaju i da decu isključivo vaspitavam kroz lične primere.

S obzirom na to da se oboje bave glumom, Zorana i Igor kažu da ćerke vole da ih gledaju na TV-u.

Jedna viče “tata” u čudu, druga se malo stidi, a malo joj je i drago - rekao je ranije Igor, a Zorana se nadovezala:

- Bilo je slatko kad ga je mlađa Blanka videla prvi put u “Korenima”. Igor je bio kod kuće, pa je prvo gledala u njega, onda u televizor, pa opet tatu. Zbunila se. A starija Petra kako kad, ako su neke mučne scene koje baš i ne prijaju njenim godinama, nije joj milo i prihvata to veoma emotivno, ukoliko je nešto interesantno i zabavno, onda gleda sa zadovoljstvom. Mislim da će voleti “Delirijum tremens” Gorana Markovića. Igorova uloga je komična i verujem da će u tome uživati, mada je i to potresna i uzbudljiva priča. Petra dosta ide u pozorište, vodila sam je i na premijeru “Petrijinog venca”. Već je u tim godinama kad prati ozbiljne priče, a meni je odlično društvo. Veoma je radoznala.

Njih dvoje vole da se konsultuju oko uloga.

- Da. I uvek su to vrlo, vrlo korisni i gotovo uvek upotrebljeni saveti - rekao je ranije Igor, s čim se složila i Zorana.

Uspela iz inata

Glumica Zorana Bećić poznata je kao neko ko za sebe kaže da je u glumačkim vodama uspela iz inata, nakon što su joj na Akademiji u Sarajevu rekli da je previše mlada i nesigurna da bi mogla da pliva u glumačkim vodama.

Međutim, dama specifičnog izgleda, skupila je hrabrosti i krenula dalje. Došla je u Beograd i okušala sreću na Akademiji dramskih umetnosti. Prošla je prijemni i upisala Akademiju u klasi profesora Predraga Bajčetića. Bila je generacija sa Slobodom Mićalović, Katarinom Radivojević i Marijom Vicković.

Njen suprug Igor široj publici postao je poznat kao Vlada u romantičnoj TV seriji „Nepobedivo srce“, dok je pažnju privukao ulogom Đorđa Katića u serijalu „Koreni“.

Dobitnik je dve Sterijine i dve nagrade „Raša Plaović“. Glumu je završio u klasi Vide Ognjenović. S njim su studirali Ivan Bosiljčić i Nada Šargin.

