PREMINUO GLUMAC ČIJU SU KARIJERU OBELEŽILA ČUDOVIŠTA: Poslednje 2 godine vodio bitku za život, a biće upamćen po ovoj seriji

Zvezda serije "Bafi, ubica vampira" Kamden Toj je preminuo u 68. godini. Glumčeva parnerka Betani Henderson je rekla da se borio protiv raka pankreasa poslednje 2 godine.

On je u seriji koja ga je proslavila glumio čudovišta koje je publika obožavala.

Njegovu smrt objavili su prijatelji na Fejsbuku i napravili memorijalnu grupu, a u objavi od 8. decembra, Henderson je napisala: „Iz mnogo razloga smo se veoma nadali, barem, dužem i plodnijem vremenu na planeti Zemlji. Čak su i noviji izazovi više ličili na štucanje u toku. Nažalost, izgleda da smo došli do kraja puta sa lečenjem kod lekara. Njegovo stanje se znatno pogoršalo u poslednja dva meseca i neverovatno mnogo u poslednjih nekoliko dana."

Rekla je i da glumac nije želeo da javno saopšti dijagnozu iz mnogih razloga, kao i da se nada da će fanovi razumeti.

Rođen u Pitsburgu, Kamden se preselio u Los Anđeles ne bi li ostvario svoj san i postao glumac.

Dobio je ulogu u legendarnoj seriji devedestih "Bafi, ubica vampira" gde je igrao razna čudovišta (Gnarl, the Ubervamp i The Gentlemen u Emi nominovanoj epizodi "Hush") sa teškom šminkom i maskama, a glavna glumca Sara Mišel Gelar nije imala pojma kako glumac izgleda sve dok joj nisu pokazali fotografiju.

Imao je uloge i u "The Insider's Guide to Film School", "The Bay", "Average Joe" i pozajmio je glas u Call of Duty: Vanguard.

