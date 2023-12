NAJVEĆU BLUDNICU HOLIVUDA MUŽ UHVATIO U KREVETU SA MALOLETNIM SINOM Udavala se 4 puta, a njen kraj bio grozan: "6 dana je umirala"

Glorija Grejem (1923-1981) je odmalena odgajana da bude zvezda. Njena majka bila je britanska glumica Džin Halvard, a već s 20 godina Glorija je potpisala sedmogodišnji ugovor s MGM-om.

Zapažena je u svom drugom filmu, "It's A Wonderful Life", gde je 1946. glumila koketnu Vajolet, a prva nominacija za Oskara došla je godinu dana kasnije za film "Crossfire". Zlatnu statuu osvojila je za sporednu ulogu u "The Bad And The Beautiful" (Grad Iluzija), a poznata je u po ulozi u "In A Lonely Place", gde je briljirala uz Hemfrija Bogarta.

Život joj se promenio nakon mjuzikla “Oklahoma” iz 1955. godine, i od tog trenutka nije ostvarila nijednu značajniju filmsku ulogu. Do kraja života će imati reputaciju problematične glumice. Zato će do kraja života nastupati uglavnom u pozorištu, uz povremene filmske i televizijske, ali manje zapažene uloge.

foto: Profimedia

Glorija je bila pravi skandal majstor, pa bi joj danas mnogobrojne starlete pozavidele. Za 15 godina udavala se čak četiri puta, a hirurške procedure je primenjivala u želji da ostane zauvek mlada. Ipak, to nije ono po čemu će ostati upamćena. Mnogo veći skandal će pratiti njen lik i delo.

Nakon manje od godinu dana braka sa Stenlijem Klementsom podnela je zahtev za razvod, a kad mu se vratila pretukao ju je. Konačno je uspela da pobegne, a na dan kad je dobila rešenje o razvodu braka udala se za reditelja Nikolasa Reja u Las Vegasu. Bila je četiri meseca trudna s njihovim sinom Timotijem, ali brak je bio osuđen na propast od početka. Tu istu noć kad su se venčali Nikolas je u Vegasu prokockao 30.000 dolara - samo zato da ih ona ne bi potrošila.

foto: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

"Bio sam zaluđen njom, ali nije mi se preterano sviđala", priznao je kasnije reditelj kultnog filma "Buntovnik bez razloga". Tri godine kasnije, Rej je našao Gloriju u krevetu s njegovim sinom iz prvog braka, Tonijem, koji je tad imao tek 13 godina. Zgrožen, odmah je podneo zahtev za razvod, ali razlog je ceo Holivud saznao tek deset godina kasnije.

Sledeći brak bio je s producentom Sajem Hauardom. Trajao je tri godine, a Glorija je rodila ćerku Marijanu. Ali, brak je bio turbulentan. Nakon jedne svađe pocepala je svu Sajevu odeću, a u drugoj mu je pretila pištoljem. Sve se smirilo do 1962. godine, kad je izašlo na videlo da je Grejam već dve godine u braku s Tonijem Rejem, posinkom svog bivšeg muža kojeg je zavela kad je imao 13 godina. Venčali su se u tajnosti u Meksiku.

foto: Profimedia

"Udala sam se za reditelja Nikolasa Reja. Ljudi su zevali od dosade. Kasnije sam se udala za njegovog sina, a prema reakcijama reklo bi se da sam počinila incest ili da sam orobila kolevku", rekla je Glorija. Taj brak je bio najduži, trajao je 14 godina i glumica je rodila dvoje dece. Pa, iako je u medijima ostavljala utisak ledene kraljice, privatno nije bila dobro. Lečila se od depresije, a Saj ju je tužio za starateljstvo nad ćerkom Marijanom jer je smatrao da nije podobna za majčinstvo.

Brak s Tonijem ipak se završio razvodom, a kako je i njena holivudska karijera bila gotova, Glorija se 1978. preselila u London, gde je dobijala uloge u pozorištima na Vest Endu. Tamo je upoznala i zaljubila se u mladog glumca Pitera Tarnera. Bio je 30 godina mlađi od nje - ona je imala 55, a on 26 kad su se upoznali i zaljubili.

"Prvo smo bili prijatelji, a onda ljubavnici. Naša je veza bila čudna, i to ne samo zato što je bila starija od mene, što je u to vreme bilo skandalozno. Ona je bila holivudska zvezda, a ja jedno od devetoro dece odrastao u siromašnoj četvrti Liverpula", rekao je Tarner. Veza je uskoro postala ozbiljna i oboje su se preselili u Njujork.

foto: COLLECTION CHRISTOPHEL / RnB / Christophel Collection / Profimedia

Ali, Glorija je odjednom počela da nestaje bez traga, ponekad i po nekoliko dana. Frustriran, nakon nekog vremena Piter se vratio u Englesku. Godinu dana kasnije saznao je da je razlog bio taj što je Glorija obolela od raka dojke i to je sve vreme skrivala. U međuvremenu, vratila se u Englesku i radila u pozorištu, a kad se jedan dan srušila na probi, Pitera je pozvao prijatelj glumac i on ju je posetio u bolnici. Zamolila ga je da je odvede u Liverpul, u kuću njegovih roditelja, kako bi se nekoliko dana odmorila od svega. Odbijala je lekarsku pomoć.

"Šest dana je Glorija umirala u mojoj kući dok sam ja ispunjavao sve njene želje. Kontaktirao sam njenu decu i rekao im da moraju da dođu što pre", ispričao je Tarner. Porodica ju je odvela nazad u Njujork, gde je preminula samo nekoliko sati nakon što su je primili u bolnicu. Imala je 57 godina.

O ljubavnoj priči Glorije i Pitera Turnera upravo je snimljen film, u kojem glumicu igra Anet Bening, dok njenog poslednjeg ljubavnika glumi Džejmi Bel, kojeg znamo iz hita "Billy Elliot".

(Kurir.rs/Stil/preuzela: T.J.)

