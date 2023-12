ANĐELINA DŽOLI SE POVLAČI IZ HOLIVUDA?! U novom intervjuu priznala da joj je SVEGA DOSTA, a od jedne stvari se još uvek OPORAVLJA

Anđelina Džoli nema, kako priznaje, mnogo prijatelja, ali uvek može da računa na svoju decu. U novom intervjuu za WSJ. Magazin otkrila je kako su joj njeno šestoro dece - Medoks (22), Paks (20), Zahara (18), Šajlo (17) i 15-godišnji blizanci Noks i Vivijen najbliskije osobe, dok porodica nastavlja da se oporavlja od glumičinog razvoda od Breda Pita.

"Oni su mi najbliži, oni su moji bliski prijatelji. Mi smo sedmoro vrlo različitih ljudi, što je naša snaga. Morali smo da se izlečimo. Postoje stvari od kojih smo morali da se oporavimo", rekla je Džoli. Dok glumica i njena deca nastavljaju dalje nakon traumatičnog razlaza, Anđelina se, kako otkriva, oslanja i na usko povezanu grupu prijateljica.

foto: North Woods / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Zapravo nemam... društveni život. Shvatila sam da su moji najbliži prijatelji većinom izbeglice. Postoji razlog zašto su ljudi koji su prošli kroz poteškoće mnogo iskreniji i mnogo povezaniji, a ja sam s njima opuštenija. Zašto volim da provodim vreme s ljudima koji su preživeli i izbeglice su? Zato što su se suočili s toliko toga u životu da to ne donosi samo snagu, već i ljudskost", kazala je poznata humanitarka, ističući da pored toga trenutno ne izlazi ni na dejtove.

foto: New Regency Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia

Džoli je podnela zahtev za razvod od Pita 2016, nedugo nakon što je on optužen za zlostavljanje zvezde i dvoje njihove dece u privatnom avionu. Kako podseća Page Six, 59-godišnji glumac je navodno bio verbalno i fizički agresivan zbog "umora". On je odbacio optužbe, a FBI istražio tvrdnje, nakon čega su odlučili da neće pokrenuti krivičnu prijavu. Pit nije javno fotografisan s decom čak sedam godina. Prošlog meseca, njegova najstarija ćerka Zahara, dala je naslutiti da nije u dobrim odnosima sa zvezdom "Babylona" izostavivši "Pit" iz svog imena. Pitov sin Paks kako je to već sasvim jasno, iz dna duše prezire Pita. Džoli je inače za WSJ. Magazine rekla da je njen razvod učinio gotovo nemogućim napuštanje Los Anđelesa, gde je rođena, odrasla i trenutno živi, baš kao i Pit.

foto: LAGOSSIPTV/BUZZIPPER / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"To je deo onoga što se dogodilo nakon mog razvoda. Izgubila sam mogućnost da živim i putujem slobodno kao pre. Preseliću se kad budem mogla", rekla je, izrazivši nadu da će više vremena provoditi u svom domu u Kambodži.

"Odrasla sam na prilično plitkom mestu. Holivud nije zdravo mesto", iznela je glumica. Kako Daily Mail zaključuje iz ovog intervjua, 48-godišnja Anđelina Džoli je time nagovestila da želi zauvek da prestane da glumi. Anđelinini roditelji Jon Vojt i Maršelin Bertrand i sami bili glumci. Budući da je, kaže, odrasla uz Holivud, nikada nije bila impresionirana time.

foto: Profimedia

"Nikada to nisam smatrala značajnim ili važnim", rekla je za WSJ. Magazin, priznajući da, kada bi danas krenula ispočetka, verovatno ne bi odabrala glumu kao svoju profesiju, zbog očekivanja da podeli intimne detalje iz svog života, što se podrazumeva kada ste poznata osoba.

"Kada sam počinjala, nisam očekivala da će sve biti toliko javno", pojasnila je Džoli.

(Kurir.rs/ WSJ. MagazinWSJ. Magazin/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

03:10 Životna ispovest Feđe Štukana: Anđelina Džoli i Bred Pit su mi dali ideju da sve stavim na papir