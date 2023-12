ĆERKA NAŠE GLUMICE PRETRPELA STRAVIČNO NASILJE ZBOG ODBIJANJA UDVARAČA: Bio joj slomljen nos, a evo kako danas izgleda (FOTO)

Sara Blam Bradić, ćerka glumice Nade Blam, pretučena je 2015. godine, i to zato što je odbijala udvarača.

Sara je pretučena tada u jednom beogradskom klubu. Ona je doživela neprijatnost jer je odbila udvarača, koji joj je potom slomio nos.

foto: Facebook

- Imala sam ozbiljan incident, nakon kog sam ceo dan provela u Urgentnom centru i policiji. Meni nepoznat dečko, koji me je smarao i vređao i koga sam pokušala da se rešim, me je između ostalog, počupao za kosu i ja sam ga na kraju zalila pićem i krenula sam da izađem iz kluba. On je krenuo za mnom i udario me krvnički čelom u nos i napravio prelom na tri mesta - otkrila je Sara nekoliko dana nakon incidenta, a za pomoć se Nadina ćerka obratila i psihijatru koji joj je pomogao da prebrodi prve dane šoka, i da se izbori sa psihičkim posledicama nasilja koje je preživela.

foto: Petar Aleksić

Zbog ozbiljnih povreda Sara je operisana na Vojno-medicinskoj akademiji. Uz pomoć supruga Marka i njihove naslednice Line, Sara se uspešno oporavila i vratila svakodnevnim obavezama.

Radi kao kostimografkinja u Narodnom pozorištu u Beogradu i kao stilistkinja na televiziji, zbog čega ponekad sarađuje i sa majkom.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv) SOS telefoni Autonomni Ženski Centar - SOS telefon 0800-100-007, radnim danima 10-20h ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon 011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h Evropski broj za nestalu decu 116-000 Incest trauma centar - SOS telefon 011 3441-737, 011 3861-332, dostupan 24h Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h 011 2769-466, radnim danima 10-19h 062 304-560, noću 19-10h

(Kurir.rs/ Blic/ L. S)

Bonus video:

04:54 ŠURDA AKTUELAN I 40 GODINA NAKON PRVOG PRIKAZIVANJA! Nada Blam OTKRILA VELIKU NEPRIJATNOST sa snimanja: POBESNELA SAM!