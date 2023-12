EVO KAKO IZGLEDA SUPRUG BORKE TOMOVIĆ: Naša glumica je godinama u braku sa OVIM ODBOJKAŠEM! "Ne smatramo da smo ZVEZDE" (FOTO)

Glumicu Borku Tomović zavoleli smo u serijama "Ljubav, navika, panika" i "Istine i laži", a malo ko zna da je ona dugo godina zajedno sa odbojkašem Novicom Bjelicom.

Ulogom Vesne Đurić u “Crnoj svadbi” Borka Tomović privukla je pažnju javnosti s obzirom na to da je ljubitelji domaćih serija nisi do sada imali prilike da je gledaju u ovom žanru.

Ova šarmantna glumica je u braku sa odbojkašem Novicom Bjelicom.

- Ne bih nas nazvala zvezdama, jer smo mi ljudi koji vole posao koji rade. Novica i ja smo dugo zajedno. Upoznali smo se kao glumica i odbojkaš. To su profesije koje su oboma važne i neophodno je da se međusobno razumemo. I mi to uspešno radimo. Ja imam mnogo razumevanja kada on ima utakmice pa preuzmem veći deo oko deteta, a kada sam ja na snimanjima onda je sve to na njemu- svojevremeno je govorila Borka za “Blic”.

