"SRAM TE BILO, SAD SI DOŠLA DA SE MOLIŠ BOGU" Bivšu ženu Momčila Otaševića napali U CRKVI: "Marš napolje"

Bivša supruga Momčila Otaševića, Jelena Perčin, ispričala je jednu anegdotu koja joj se desila pre nekoliko godina.

Jelena je rekla da je napadnuta za vreme snimanja serije "Vila Marija". Glumica je progovorila o nasilju u filmskoj industriji u Hrvatskoj, te otkrila da zbog traume koju je svojevremeno stekla još uvek ne koristi društvene mreže slobodno.

- Imala sam jednu super situaciju kad sam igrala negativnu junakinju u 'Villi Mariji'. Otišla sam na misu i tamo su me bakice videle i dobile nervni slom. Počele su da viču na mene: ‘Sram te bilo, sad si došla da se moliš Bogu! Videli smo mi šta radiš! Marš napolje! Ne moraš takva ni dolaziti’- piše Stori.

- U prvi mah to nisam povezala odmah sa serijom pa sam pokušala da im objasnim da su me pomešale s nekim. ‘Ne, videli smo mi!’ Onda sam shvatila da je reč o seriji. Tako da je to bilo... simpatično - ispričala je iskreno bivša supruga Momčila Otaševića.

