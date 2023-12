OTKRIVEN UZROK SMRTI GLUMCA KOG SU OBOŽAVALE GENERACIJE SRBA: Rajan O'Nil se godinama zlopatio zbog ovog zdravstvenog problema

Uzrok smrti holivudskog glumaca Rajana O’Nila je otkriven. On je 8. decembra preminuo u 82. godini.

Prema smrtovnici glumca, koju je u petak dobio američki Blast, on je preminuo od zastoja srca (kongestivne srčane insuficijencije) nakon što je godinama patio od kardiomiopatije.

Da podsetimo, glumac se godinama borio sa zdravstvenim problemima, uključujući borbu sa rakom prostate i dijagnozom hronične leukemije.

foto: 20thCentFox / Everett / Profimedia

Bio je hospitalizovan u zdravstvenom centru Providens Saint John's u Santa Monici, Kalifornija, kada je preminuo.

Izvod iz matične knjige umrlih ne navodi nijedan drugi faktor koji doprinosi njegovoj smrti.

Zvezda "Ljubavne priče" sahranjena je u Memorijalnom parku i mrtvačnici Pierce Brothers Westwood Village.

foto: MYCHELE DANIAU / AFP / Profimedia

Prema Jejl Medicine, kongestivna srčana insuficijencija se odnosi na nesposobnost srca da zadovolji potrebe tela za krvlju.

Kako srce slabi, krv počinje da se vraća i gura tečnost kroz zidove kapilara, što dovodi do nakupljanja tečnosti u dodacima i organima.

Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, kardiomiopatija se odnosi na skup različitih srčanih stanja koja uzrokuju da se mišić zgusne, ukoči, istanji ili napuni telesnim supstancama. Kardiomiopatija se može dobiti ili razviti.

foto: Profimedia

Inače, neposredno pred smrt glumac je uslikan u invalidskim kolicima, a preminuo je nakon godina borbe za zdravlje, uključujući borbu sa rakom prostate i dijagnozom hronične leukemije.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Fotografije su snimljene 6. novembra, a prikazuju glumca (82) kako mu pomažu da sedne na prednje sedište svog automobila u Brentvudu u Kaliforniji. Izgledao je mršavo i krhko, okružen negovateljima i čuvarima.

O'Nila je njegov tim pomagača dovezao do vozila. Jedan od njih je viđen kako podiže glumca sa invalidskih kolica i stavlja u automobil.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

O'Nil je bio holivudska ikona sa impresivnom karijerom koja je trajala više od šest decenija. Bio je najpoznatiji po ulogama u "Love Story", "Peyton Place" (kod nas preveden kao Gradić Pejton) i Oskarom nagrađenom filmu Barry Lyndon koji je režirao Stenli Kjubrik.

Da podsetimo, tužne vesti je podelio njegov sin Patrik.

- Ovo je jedna od najtežih stvari koje sam morao da kažem, ali šta je tu je. Moj otac je danas preminuo, mirno, okružen svojim timom koji se brinuo o njemu i voleo ga onako kao je i on voleo sve nas... Moj otac Rajan O'Nil je oduvek bio moij heroj. Ugledao sam se na njega i on je uvek bio veći od života. Kada sam se rodio, on je već bio zvezda u "Gradiću Pejton" i tu je upoznao moju mamu, Li Tejlor-Jang i 9 meseci kasnije (izlazak, dva gore dole) i ja sam rođen. Moj otac je postao internacionalna zvezda sa filmom "Love story" sedamdesetih i to je bila dekada u kojoj je zablistao - What’s Up, Doc?, Paper Moon, Barry Lyndon, A Bridge Too Far, The Main Event, i The Driver.

Bio je holivudska legenda. Tačka. ... " između ostalog, stoji u emotivnoj objavi na instagramu.

Rajan je bio nominovan za Oskara i Zlatni globus, a bio je poznat po svojoj eruptivnoj vezi sa glumicom Farom Foset. Par je bio zajedno tri decenije. Fara je umrla od raka 2009. u 62. godini. Par ima jednog sina: Redmonda O'Nila, koga su dobili 1985. Rajan ima još troje odrasle dece: Grifina, Tejtum i Redmonda.

Njegov sin Patrik pomenuo je očevu vezu sa Farom u svom Instagram postu u petak.

- Rajan se nikada nije hvalio, ali ima pravo na hvalisanje na nebu. Posebno kada je Fara u pitanju. Svi su imali poster, a on je imao pravu Mekoj. I sada će se ponovo sresti. Fara i Rajan. Strašno mu je nedostajala. Kakav će to zagrlja biti! Ponovo su zajedno - napisao je Patrik.

U međuvremenu, njegova ćerka Tejtum, koja je glumila zajedno sa svojim njim u "Mesec od papira", podelila je "veliku tugu" zbog očeve smrti.

foto: Profimedia

- Bio mi je ceo svet. Mnogo sam ga volela i znam da je i on mene. Zauvek će mi nedostajati i mnogo sam srećna što smo se rastali u dobrim odnosima - rekla je za People.

(Kurir.rs/PageSix/T.J.)

